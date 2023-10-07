Майже півмільйона гектарів заміновано. І ця цифра може бути більшою, припускають в Міністерстві агарної політики. Відлуння війни, яке ми ще довго будемо чути - міни.

Піротехніки з Волині удосконалюють свої піротехнічні навички. Зі Сходу фахівці привезли з собою частину зі знешкодженого і тренуються саме на цих зразках. Бо мінують росіяни й старим, ще радянським, залізяччям, і сучасними зразками. Більше про роботу піротехніків - далі.

Віталій з іншими піротехніками з Волині їздив розміновувати Чернігівщину та Донеччину. І там було чимало смертоносного залізяччя. Частину - розмінували й привезли з собою, аби вчити піротехніків. Цю міну рашисти встановили під залізничними коліями.

Віталій Гаврилюк, керівник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинської області:

Чим вона небезпечна, тим, що розкидає в різні боки свої датчики-цілі - це такі тоненькі ниточки, які дуже важко помітити, і тільки зачепив цей датчик-ціль, вона спрацьовує.

Піротехніки виявляють чимало старої вибухівки - таку використовували понад півстоліття тому.

Сучасніші модифікації російських мін оснащені сейсмічними датчиками. Вони реагують на кроки, навіть якщо людина пройшла на відстані 10 метрів, міна спрацює.

Віталій Гаврилюк, керівник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинської області:

Тут стоїть розумний чіп, через що вона розрізняє, чи до неї приходить людина, чи тварина. Тобто собака пробіжить - вона може й не спрацювати.

Росіяни на Сході та Півдні закопували в землю все, що було під руками. Тому перш ніж зайти на звільнену територію, треба дослідити її дронами, георадарами, щупами та металодетекторами.

Багато російських мін - заборонені міжнародними конвенціями. Приміром, "пелюстку" важко виявити навіть металодетекторами, бо там мінімум металу. Але при контакті щонайменше відриває стопу. Ф-1 рашисти просто привязують до дерев чи роблять розтяжки.

Російські міни спершу знешкоджують військові сапери - роблять своєрідний коридор, щоб могли просуватися війська, далі починається цивільне або гуманітарне розмінування. Цим займаються рятувальники.

Андрій Романчук, заступник керівника групи піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування Волинської обл.:

Щоразу, коли йдеш на завдання, особливо в якесь інше місце, то присутній такий мандраж, тому що не знаєш ніколи, що там зустрінеш, що може бути, хто стояв на тих позиціях, які відбувалися дії.

Трапляється, виявлену вибухівку на місці не можуть ідентифікувати. Тоді звертаються до фахівців і дистанційно отримують вказівки, як діяти.

Частину знайденого знищують просто у землі. При цьому доводиться евакуйовувати цілі села.

Поки одні піротехніки працюють на деокупованих територіях, інші - на ротації. Відпочинок поєднують із навчанням.