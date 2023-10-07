Ще один виклик для української економіки у час війни - робочі місця і розвиток середнього та малого бізнесу. На Рівненщині, приміром, активно розвивається тваринництво. Фермери не лише не зменшують поголів'я, а навпаки навіть збільшують чисельність живності. Усе, кажуть, заради продовольчої безпеки.

Мої колеги побували на найбільшій овечій фермі Рівненщини, де утримують понад тисячу овець. Репортаж Сніжани Сидорук - далі.

Ця овеча ферма запрацювала на Рівненщині менш як за пів року до початку повномасштабного вторгнення. Восени 2021 підприємці скористалися державною підтримкою і закупили пів тисячі овець.

Відкривали ферму, розповідає директор, щоб постачати м'ясо до Туреччини. Але велика війна закрила кордони. Тож баранину беруть хіба що місцеві покупці. Та попри це бізнес не лише не згорнули, а й збільшили поголів'я більш як удвічі. Нині тут вирощують майже тисячу двісті овець.

Віктор Шандрук, керівник фермерського господарства:

Роди - круглий рік. За літній період десь окотилося сто вісімдесят вівцематок. Народжується одне, буває дві-три.

Це найбільша овеча ферма на Рівненщині. Тут розводять дві породи овець. Обидві - м'ясні.

Віктор усе життя пропрацював агрономом, а от тепер займається вівчарством. Каже, справа не з легких. Роботи біля овець багато. Тварини потребують постійного догляду. Корми - заготовляють самотужки.

Віктор Шандрук, керівник фермерського господарства:

Ми виживаємо, як можемо. Я розумію ситуацію, яка склалася в державі. Але уже немає куди відступати. 30 гектарів землі у нас тут. Ми косимо сіно, у нас є сорок гектарів землі в оренді. На тисячу сто п'ятдесят голів треба кормова база.

З усією отарою справляються кілька доглядачів. Один з них - пан Віталій. На фермі чоловік працює з першого дня. Каже, тварини не надто вибагливі та ще й дуже слухняні. Головне - щоб у них було достатньо їжі та води.

Віталій, доглядач овець:

Сіно даємо, є вода. Все прекрасно. На природі. Вони як одне побігло, то й всі біжать одне за одним. Попити води, відпочити трошки, і там далі пораємося з ними.

Віктор Шандрук, керівник фермерського господарства:

Ми поїмо із джерела. Там є джерело природне за метрів 70 біля ставка, там в нас стоїть насос, проведені труби, і в корита заливаємо джерельну воду. Вони п'ють джерельну воду без домішок. Овес, ячмінь, кукурудза. Ще туди мішаємо крейду, сіль.

Попри воєнний стан, аграрії Рівненщини розвивають галузь тваринництва. Тут і нові робочі місця. Це і продовольча база країни, яка воює, переконані у департаменті агропромислового розвитку.

Надія Переходько, директорка Департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації:

Ми сьогодні бачимо по суб'єктах господарювання зростання на 5 відсотків поголів'я корів, де ми впродовж попередніх 4 років відслідковували спад поголів'я. На сьогодні є зростання поголів'я свиней в межах 15 відсотків. На сьогодні збільшення поголів'я на понад 50 відсотків овець.

Вівчарство для Рівненщини - доволі нетиповий напрям. Ним займаються лише декілька господарств. І поки триває війна, немає ринків збуту. Та фермери надії не втрачають. На цій овечій фермі вже міркують над тим, як перетворити свою кошару на туристичну локацію.