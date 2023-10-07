Фонд державного майна звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку в столичному ТРЦ Ocean Plaza, конфіскований у російських олігархів Ротенбергів для продажу на відкритому аукціоні.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів в.о. Голови Фонду держмайна України Олександр Федоришин.

"Рішенням Вищого антикорупційного суду було стягнуто частку в Ocean Plaza на користь держави. далі рішенням уряду визначена наступна доля, а саме щодо здійснення приватизації такої частки. Тому в даному випадку ми говоримо про виконання рішення уряду. З нашого боку було оцінено відомості балансової вартості цієї частки. Визначили, що вартість частки складає 1,3 млрд грн. По закону це може бути стартова ціна на аукціоні...

Загалом вся приватизація була на паузі. Відновилася лише у вересні минулого року. І можемо сказати, що є вже успішні результати показники. за 12 місяців з дати відновлення ми маємо дохід понад 4 млрд грн з часу відновлення. Це результати малої приватизації, які доводять, що український бізнес готовий брати участь, інвестувати в ті чи інші проекти, які виставляються на малу приватизацію.

У нас є план зокрема щодо виставлення на продаж як частки в Ocean Plaza, так і опрацьовується зараз питання щодо великої приватизації таких обєктів, як Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, і компанія Центренерго.

Так само як і мала, велика приватизація буде проводитись відкрито - в онлайн системі "Прозорро". Тому за всіма цими процесами можна буде спостерігати. ", - розповів Олександр Федоришин.