Родина майже рік прожила у "побитій" ворогом хаті.

Понад 30 осель відремонтовано, ще 40 - в процесі. На Херсонщині триває відновлення. Кілька будівельних бригад з Дніпропетровщини відновлюють понівечені під час окупації будинки мирного населення.

Одночасно працюють в Ольгиному, Старосіллі та Бобровому Куті. Всього мають привести до ладу понад 200 об'єктів. Моя колега - Олена Мендалюк бачила, якими темпами йде відновлення. Далі її репортаж.

Це сьогодні Тетяна має у господарстві лише поросят. До окупації ж, розповідає жінка, тримала корови, свині та гуси. Було велике господарство. Росіяни позбавили усього і мало не розтрощили танками будинок.

Тетяна - жителька села Бобровий Кут:

Вони до нас підходили, ми виходили. Вони в нас їсти просили, ми їм не давали. Тут танк за городом стояв у нас. Через хату перелітало.

У жінки досі тремтить голос, коли пригадує, через що довелося пройти в окупації. Вона, чоловік та двоє дітей змогли протриматися лише 2 місяці. Потім евакуювалися. Але після звільнення Бобрового Кута першими ж повернулися до села.

Тетяна - жителька села Бобровий Кут:

Побачили жах. Все побите, розкидане. Вікон не було, кришу побило.

Родина майже рік прожила у "побитій" ворогом хаті. Поки в село не заїхали будівельники. Дніпропетровщина від початку літа взялася відбудовувати села Херсонщини. Все в рамках всеукраїнського проєкту "Пліч-о-пліч".

Володимир Орлов - перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

220 об'єктів нам потрібно буде відновити. Робимо все для того, щоб мешканці поверталися у свої оселі, у комфортні будинки. Лагодимо дахи, лагодимо фасади. Встановлюємо вікна та двері.

Понад три десятки будинків вже відновлено. Серед них і будинок пані Тетяни.

Тетяна - жителька села Бобровий Кут:

Все подобається. І криша. І як пофарбували. І вікна. Мм дуже вдячні.

В роботі ще 40 понівечених будинків. В Ольгиному обшивають стіни, у Бобровому Куті й Старосіллі шпаклюють та фарбують. За необхідності, зводять будинки з нуля.

Кирило, представник компанії-підрядника:

Перш за все нам потрібно зробити покрівлю, поміняти усі пошкодженні вікна, а також зробити тинькувальні роботи. Капітальний ремонт - це якщо там нічого немає або трошки стін, ми повністю демонтуємо і виганяємо по технічній документації всі несучі стіни та основні конструкції.

Вже у відновленні села повертаються люди. Починають працювати школи й дитячі садки. До прикладу, у Бобровому куті, до великої війни проживало трохи більше півтисяч людей. В окупації залишилися десятки, а сьогодні - більше як 350 жителів.