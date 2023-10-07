Партнери України намагаються посилити захист українського неба. Особливо в Чорноморському регіоні. Про це під час зустрічей неодноразово наголошували на саміті Європейській політичній спільноті. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вітає рішення Німеччини надати Україні ще одну систему Patriot. Протиповітряна оборона має вирішальне значення для порятунку українського життя, підкреслив Генсек. Докладніше про результати саміту в Ґранаді - у сюжеті Ірини Іванової.

Третій саміт Європейської політичної спільноти приймала Ґранада. Палац Конгресів на один день перетворився на переговорний майданчик для лідерів майже 50 країн Європи. Кожен підіймав важливі теми для своєї держави, але в усіх була і єдина мета - зміцнити згуртованість довкола України, де російська війна несе загрозу всьому європейському континенту.

Саміт пройшов на найвищому політичному рівні. Приїхали президенти та премʼєр-міністри з усієї Європи. Це лише третя зустріч у такому форматі. Але щоразу провідною темою тут стає підтримка України. Нашу державу представляв Президент Володимир Зеленський, який прибув у Ґранаду з неоголошеним візитом.

Сергій Нікіфоров, прессекретар Президента України:

У кожної країни якісь свої пріоритети, але судячи з того, яку увагу приділили ЗМІ Президентові Зеленському, я думаю, що Україна залишається темою номер один. У нас справді є високі очікування щодо оборонної підтримки, щодо підтримки нашої країни й оборонно, і іншими засобами перед зимою, і політична підтримка, тому цей майданчик ми використовуємо, зокрема, щоб проговорити ці двосторонні питання.

Президент України узяв слово на початку зустрічі лідерів. Разом з топпосадовцями Євросоюзу та господарем саміту Педро Санчесом. Володимир Зеленський розповів європейським лідерам, як складно живеться українцям на Харківщині через постійні обстріли з боку росії. На той самий день припав російський удар по цивільних у селі Гроза, де загинуло понад 50 осіб. Володимир Зеленський закликав політичних лідерів і далі тиснути на агресора, щоб не дати йому поширювати хаос. А ще закликав європейців допомогти Україні закрити небо.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я дуже радий, що сьогодні у нас є потужний прогрес у цьому напрямку. Це шість систем HAWK від Педро Санчеса, від премʼєр-міністра, від уряду. І так, це буде спільна робота з партнерами, але під головуванням Іспанії. Я дуже вірю, що ми зможемо зібрати всі ці системи, і вони всі попадуть в Україну. І потужне рішення в нас на зустрічі з паном канцлером Шольцем. Німецький уряд працюватиме наданням України Patriot. Ще однієї системи Patriot. І саме зараз. На цей зимовий період.

У Володимира Зеленського цього дня було вісім двосторонніх зустрічей. Європейські лідери запевнили Президента України, що втоми від війни немає, і росії не вдасться внести розкол у європейську єдність.

Педро Санчес, виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Іспанії:

Попри величезну відстань, навіть фізичну, що розділяє нас, наше прагнення єдності перед лицем російської агресії стає сильнішим. Як і наша готовність співпрацювати перед обличчям імперіалізму путіна. Так само і наша відданість діалогу, миру, стабільності та безпеці в Європі перед обличчям невиправданого застосування сили. Цей форум, це Європейське політичне співтовариство є вираженням спільної мети - співпрацювати для створення Європи майбутнього, незалежно від нашої позиції на континенті, чи є ми членами Європейського Союзу, чи ні.

Початок переговорів про вступ України до ЄС - це ще одна тема, яку українська делегація підіймала на двосторонніх зустрічах, повідомили в Офісі Президента.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента:

Ці лідери представляють Європейський Союз - частина з них. Також говорили про наступні наші етапи євроінтеграції, про початок переговорів про вступ, у нинішньому році дуже важливо отримати позитивний звіт, який очікується на початку листопада, а вже в середині грудня на засіданні Європейської Ради почути про початок вступу України до Європейського Союзу.

Європейські прагнення України та ще восьми країн стали головною темою неофіційного саміту лідерів ЄС, що відбувся наступного дня у Гранаді. Європейські лідери обговорили виклики, які постануть перед блоком. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель визнав: ЄС надто довго затягував з цим рішенням, але завдяки Україні процес піде швидше. Але фіксованої дати його завершення поки що немає. Раніше озвучена дата - 2030 рік - радше політичний орієнтир, наголосив дипломат.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики:

Добре мати ціль, горизонт. Це політичний горизонт. Мета фіксованої дати - для того, щоб мобілізувати політичну енергію, почати рухатися. Це не означає, що це буде точною датою. Якщо у нас не буде горизонту, люди почнуть думати: "Добре, у нас є час". Та у нас немає часу. Ви надто довго зволікали з розширенням. Але до процесу долучилася Україна, новий кандидат, і додала руху Євросоюзу.

Щоб прийняти девʼять нових країн - шість балканських, а також Україну, Молдову та Грузію, Євросоюз має сам підготуватися - пришвидшити внутрішні реформи. Так само як і країни, що претендують на членство в ЄС. В Офісі Президента зазначають, що станом на зараз Україна виконала майже всі рекомендації, надані Єврокомісією для початку переговорів про вступ і встигне завершити роботу до початку листопада, коли ЄС надасть їй свою оцінку.