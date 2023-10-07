Словаччина зупинила відправлення військової допомоги Україні [ Редагувати ]
Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що зупинив відправку військової допомоги Україні на тлі переговорів партій, які виступають проти підтримки Києва, щодо формування нової коаліції після парламентських виборів. Про це повідомляє Politico із посиланням на представника уряду Словаччини.
"Бюрократичний уряд у Словаччині, що йде, більше не буде відправляти військову техніку Україні", - сказав представник кабінету міністрів.
У Словаччині 30 вересня відбулися парламентські вибори. На них перемогла партія "Курс - соціальна демократія" Роберта Фіцо, який раніше двічі очолював уряд країни.
Фіцо пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Словаччини у 2018 році після того, як у країні почалися масові протести через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка.
Під час передвиборчої кампанії він обіцяв виступати проти військової допомоги Україні. Президентка Словаччини Зузана Чапутова 2 жовтня попросила Роберта Фіцо спробувати сформувати коаліційний уряд до 16 жовтня.
Роберт Фіцо пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Словаччини у 2018 році після того, як у країні почалися масові протести через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка.
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