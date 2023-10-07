"Сигнал тривогу пролунав одночасно з вибухом": Гуменюк розповіла подробиці ракетного удару по Одещині (відео) [ Редагувати ]
У ніч проти 7 жовтня російські окупанти атакували Одещину з окупованого Криму надзвуковими ракетами "Онікс". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Цієї ночі ворог застосував надзвукові протикорабельні ракети типу "Онкіс", які були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасового окупованого Криму. Це не перша подібна атака зокрема на Одещину. І частіше за все ворог застосовує саме такі ракети по припортовій або рекреаційній інфраструктурі. Все що стосується морського узбережжя.
Цього разу було поцілено в зерносховище в портовій інфраструктурі. І в рекреаційний зоні пошкоджено пансіонат. Хоча сигнал повітряної тривоги пролунав одночасно з вибухом, через складність виявлення такої атаки, люди критично не постраждали. Було зафіксовано чотири особи, які звернулися з пораненням склом через вибухову хвилю.
Дуже в багатьох будинках навколо повилітали вікна. Понівечило балкони, лоджії, І зовнішні фасади. Це говорить про те, що вибух був потужний.
Такі ракети спрямовуються над поверхнею води і дуже складні для виявлення ППО. І в тому числі дуже велику швидкість мають - надзвукові", - розповіла Гуменюк.
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