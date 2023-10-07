Офіційний курс від Центробанку, встановлений у п'ятницю сягнув ста з половиною рублів за долар.

Долар по сто. Така нова реальність для російського рубля та жителів країни-агресорки. Лихоманить валюту рф уже тривалий період - за цей рік вона втратила майже половину вартості. Ольга Жидецька запитала експертну думку, що відбувається з російською економікою? І чи скоро для росіян долар коштуватиме 200?

Дешевшає і дешевшає. Російський рубль знову здав позиції. Офіційний курс від Центробанку, встановлений у п'ятницю сягнув ста з половиною рублів за долар. Євро теж здорожчало. До 106 рублів. Від початку року російські гроші знецінилися майже вдвічі. Однак володимир путін, не змигнувши оком, запевняє росіян - усе гаразд.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Ми подолали усі проблеми, які виникли після запровадження проти нас санкцій. І почали наступний етап розвитку на новій базі. Цьогоріч рік до року буде дефіцит. Але всього лише 1 процент. Це цілком здоровий бюджет.

Курс рубля коливався біля планки 100 уже досить тривалий час, не надовго подолавши її у серпні. Цікаво, що новий стрибок стався саме після останнього виступу кремлівського диктатора.

Щоправда, те, що жахало росіян півтора року тому і змушувало бігти до банкоматів і обмінників, нині стало для них новою реальністю, яку сприймають з усмішками.

Максим Єфремов, житель москви:

Долар росте страшно, ціни ростуть страшно. Нічого незрозуміло. Загалом по життю не дуже-то і вдарило, але незрозуміло, що буде далі.

Євген Кундраташ, житель москви:

Звісно, це засмучує. Тому що валюта дорожчає, незручно дуже. Що зробиш? Скоро взагалі зникне - таке є відчуття. Валюта в країну не заходить.

Російський Центробанк намагався врятувати ситуацію. Проводив валютні інтервенції - в юанях. За останні місяці тричі підвищував ключову ставку. Однак рублю не зарадило навіть здорожчання нафти на світовому ринку.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Це був психологічно важливий фактор, бо він руйнував міф російської пропаганди про сильну російську економіку і про те, що санкції не працюють. І тоді його силою там зупинили адміністративними заходами, змусивши експортерів обов'язково продавати валютну виручку. Проте це не скасовувало основну причину, чому рубль перебуває під тиском. Це відтік капіталу на тлі війни й безумства путіна.

Фахівці пояснюють: намагаючись врятувати пристойний в очах росіян курс, який вочевидь хочеться зберегти до весняних президентських виборів, російська держава витрачає ресурси, котрих і так обмаль. Через намагання перекроювати дефіцитний бюджет раз-по-раз вилазять дедалі нові проблеми. Приміром, початок осені шокував жителів нафтодобувної країни дефіцитом бензину!

На більшості оренбурзьких заправок ціна самого ходового 92 бензину уже перескочила психологічний рубіж - 50 рублів. І впевнено прямує до шістдесяти. Дизель лякає своєю недоступністю.

У російському Центробанку не перелякались (принаймні офіційно) і сповнені оптимізму. Мовляв, негаразди й, зокрема, інфляція тимчасові.

Ельвіра Набіулліна, голова Центробанку рф, країни-агресорки:

Враховуючи фактичне прискорення темпу зростання цін, ми збільшили прогноз зростання інфляції на цей рік до 6-7 процентів. До кінця наступного року під впливом наших дій вона повернеться до цільового рівня і закріпиться на ньому.

Але фінансисти причин для позитивних прогнозів не бачать. Нині в росії усе економічне зростання - це результат збільшення витрат на воєннпром, під які кремль щедро друкує гроші.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Будь-яке зростання економіки нормальне - це результат інвестицій. Тільки такий зв'язок є природнім. Хтось проінвестував - це призводить до зростання економіки. Зростання економіки призводить до зростання добробуту населення. Оце нормальний шлях. А коли держава надрукувала багато рублів, замовила багато в оборонних підприємств. І створила цим додаткове ВВП. Довгостроково - це дуже проблематична історія.

Тож чи буде для росіян долар по 200? Чітко прогнозувати курс економісти не беруться. Але він точно продовжить падіння, адже причин для покращення ситуації не видно. Однак для багатьох росіян вочевидь їх і не потрібно. Бо цілком влаштовує те, чим їх щодня з телевізорів годує російська пропаганда.

Людмила Лебедєва, жителька москви: