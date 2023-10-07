Американські "Хамві" стережуть кордон на Рівненщині [ Редагувати ]
У білорусі розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх Збройних сил. За маневрами пильно стежать наші військові, що охороняють північний кордон.
Наразі ситуація - спокійна. Тож бійці мають час випробувати легендарні американські армійські позашляховики "Хамві". Ці бойові машини нещодавно почали надходити на озброєння тероборони, і ось перші вже з'явилися в прикордонній 104-ій бригаді. Як "Хамві" стережуть кордон на Рівненщині - дивіться.
Командир батальйону бригади, яка береже північний кордон на Рівненщині, показує американський військовий автомобіль. Віднедавна цей позашляховик на службі в теробороні.
Сергій Демчук, командир батальйону 104 бригади ТРО:
Використовуємо як медевак, як транспортування продуктів харчування. Так само води. Так само можна і БК транспортувати. Вантажопідйомність у нього до 2,5 тонн. Він може великий кусок озброєння підвезти хлопцям на передову.
"Хамві" розробляли спеціально під військові потреби. Машина повністю броньована.
Автомобіль має високу прохідність. З легкістю може долати будь-яке бездоріжжя, навіть болотисту місцевість. І при цьому машина - економна, кажуть бійці, які її вже протестили на рівненському Поліссі.
Всюдихід простий у керуванні.
На даху обладнаний бойовий модуль із броньованим захистом для бійця.
На сході України "Хамві" вже давно допомагає нашим захисникам нищити окупантів. Тепер заокеанський армійський позашляховик ще й стереже кордон з білоруссю. Там, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні знову почали перевіряти бойову готовність своїх вояків.
по темі
Далі - розкажемо про працю прикордонної служби. Троє воїнів 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців билися з ворогом на Луганщині. Тепер несуть варту на кордоні з білоруссю.
Відпрацьовують під час тренувань військовослужбовці, зокрема, й роботу з озброєнням та військовою технікою, що була надана країнами-партнерами в ролі допомоги. Вишкіл бачив Анатолій Журавльов.
Михайло Манилюк нагадає, який шлях ми пройшли, перш ніж отримати машини з-за океану. Що це за танки "Абрамси" і чим вони славляться на полі бою?
Щодня в соцмережах з'являються нові відео з успішною роботою українських операторів ударних безпілотників. Чи важко працювати з такою технікою?
Наш наступний репортаж, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про роботу інженерних підрозділів поблизу передової.
Сили оборони України продовжують вичавлювати російські війська з-під Бахмута. За минулу добу ЗСУ посунули ворога на різних позиціях від 100 до 300 метрів. Знищено 170 окупантів, ще пятеро здалися в полон