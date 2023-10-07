У білорусі розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх Збройних сил. За маневрами пильно стежать наші військові, що охороняють північний кордон.

Наразі ситуація - спокійна. Тож бійці мають час випробувати легендарні американські армійські позашляховики "Хамві". Ці бойові машини нещодавно почали надходити на озброєння тероборони, і ось перші вже з'явилися в прикордонній 104-ій бригаді. Як "Хамві" стережуть кордон на Рівненщині - дивіться.

Командир батальйону бригади, яка береже північний кордон на Рівненщині, показує американський військовий автомобіль. Віднедавна цей позашляховик на службі в теробороні.

Сергій Демчук, командир батальйону 104 бригади ТРО:

Використовуємо як медевак, як транспортування продуктів харчування. Так само води. Так само можна і БК транспортувати. Вантажопідйомність у нього до 2,5 тонн. Він може великий кусок озброєння підвезти хлопцям на передову.

"Хамві" розробляли спеціально під військові потреби. Машина повністю броньована.

Автомобіль має високу прохідність. З легкістю може долати будь-яке бездоріжжя, навіть болотисту місцевість. І при цьому машина - економна, кажуть бійці, які її вже протестили на рівненському Поліссі.

Всюдихід простий у керуванні.

На даху обладнаний бойовий модуль із броньованим захистом для бійця.

На сході України "Хамві" вже давно допомагає нашим захисникам нищити окупантів. Тепер заокеанський армійський позашляховик ще й стереже кордон з білоруссю. Там, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні знову почали перевіряти бойову готовність своїх вояків.