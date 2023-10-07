Уранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектору Гази. На цей час відомо вже про 22 загиблих, ще близько 545 - госпіталізовані. Внаслідок масованих обстрілів ракетами в Тель-Авіві заявили про "готовність до війни". Усі подробиці нападу на Ізраїль - в матеріалі "Подробиць".

Хронологія подій

Близько 6:30 ранку бойовики радикального палестинского угруповування ХАМАС вдарили по центральних та південних районах країни, зокрема і Єрусалим, випустивши 5 тисяч ракет.

Щонайменше одна ракета влучила прямо в будівлю регіональної ради Гедерота, в результаті чого загинула жінка у віці 60 років. Відомо про щонайменше 22 загиблих через ракетні удари.

Також бойовики ХАМАС увійшли в Ізраїль із сектора Газа по суші, морю та повітрю за допомогою парапланів. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдає удари у відповідь, на території країни точаться бої.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху провів зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки.

Міністр оборони Ізраїля Йоав Галант заявив, що ХАМАС оголосив війну Ізраїлю, за що заплатить дуже високу ціну.

В мережі почало ширитись відео, як терористи ХАМАСу проникають в Ізраїль на мотодельтапланах.

Ізраїль - у стані війни

Армія оборони Ізраїлю оголосила стан "готовності до війни" на тлі масованого ракетного обстрілу й проникнення бойовиків ХАМАС.

"Громадяни Ізраїлю, ми на війні. Це не ескалація, це не ще один виток насильства. ХАМАС оголосив нам війну",- сказав прем'єр-міністр.

Армія Ізраїлю повідомила, що завдає ударів по цілях у Секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю перекриває дороги поблизу кордону.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Гази, пише The Times of Israel. "Особлива ситуація" дозволяє військовому командуванню Тилу обмежувати збори і закривати райони. Ця зона включає великі міста Тель-Авів і Беер-Шеб.

Мобілізація резервістів

Офіс міністра оборони Йоав Галант схвалив широкомасштабний призов резервістів внаслідок атаки Сектору Гази.

В радіусі 80 кілометрів від сектора Гази оголошено про надзвичайну ситуацію.

Реакція ХАМАСу

Військовий командир ХАМАСу Мохаммед Дейф виступив із заявою, в якій назвав ранкові атаки і проникнення "днем великої революції".

Він закликає ізраїльських арабів взятися за зброю і заохочує арабів на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.

"Сьогодні народ повертає революцію і відроджує Марш повернення", - сказав він.

Зокрема, Дейф закликає арабів в Єрусалимі і всередині Ізраїлю, в Негеві, Галілеї і районі Трикутника "підпалити землю під ногами окупантів".

Він також закликає "ісламський опір” в Лівані, Іраку, Сирії та Іраку "об'єднати свій опір з опором палестинців сьогодні" і "почати марш до Палестини вже зараз".

Заступник голови ХАМАСу, який вважається його лідером на Західному березі річки Йордан, Салех аль-Арурі виступив із заявою в тому ж дусі, закликавши арабську та ісламську націю приєднатися до битви "Затопимо Аль-Аксу".

ХАМАС заявив, що випустив 5000 ракет по Ізраїлю під час своєї ранкової атаки.

В Ізраїлі оголошено про надзвичайний стан

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір оголосив про введення надзвичайного стану по всій території Ізраїля.

ХАМАС взяв у полон 57 ізраїльських вояків

Бойовики палестинського радикального руху ХАМАС взяли у полон 57 ізраїльських солдатів. У ході зіткнень також убито главу регіону Шаар-ха-Негєв. Про стан цих людей зараз нічого не відомо.

Українці в Ізраїлі

В Міністерстві закордонних справ закликали дотримуватися інструкцій місцевої влади. У разі обстрілів може бути активована сирена. Важливо оперативно спуститися в укриття чи бомбосховище.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації зверніться до посольства України в Ізраїлі за номером + 972-546-676-782, або ж української дипустанови в м. Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.