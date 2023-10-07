Президент України Володимир Зеленський прокоментував напад радикального палестинського руху ХАМАС на Ізраїль. Глава держави у соцмережі заявив, що "право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву".

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.

Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені.

Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу.

Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу.



Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя.

Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.

Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації", - написав Зеленський.

Також президент закликав громадян України, які перебувають в Ізраїлі, "уважно дотримуватися інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією".

"МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва", - додав Зеленський.

МЗС України тим часом опублікувало номери "гарячих ліній", куди звертатися українцям в Ізраїлі у разі потрапляння в надзвичайні ситуації: