Відповісти за безневинно вбитих, припинити геноцид і дати нарешті відсіч російській агресії. Такими повідомленнями рясніли світові медіа та соцмережі політиків. Зухвалий ракетний удар по селищу Гроза на Харківщині, який убив понад половину жителів села, не залишив байдужим нікого. Та деякі світові гравці традиційно сумніваються. Хто саме? Як реагує світ на російські злочини? Дізнавалася Анна Басова.

В обідній час у селищі Гроза на Харківщині тривав поминальний обід. Односельці вшановували полеглого воїна, який загинув у війні з агресором. Російська ракета прилетіла просто у натовп.

Володимир на власні очі бачив, як з-під уламків дістали понівечене тіло його сина. Дружина, з якою прожив у шлюбі 48 років, зникла безвісти. Немає новин і про невістку - синову жінку, яка була разом із ним на поминках.

Володимир Муховатий, житель селища Гроза:

Сина тільки винесли без голови, без рук, без ніг, без нічого, впізнали по документах: права, техпаспорт у нього - отак і впізнали… А жінки й невістки - може ото порозривало їх отак там, хто його знає…

Володимир Зеленський, який у ці хвилини відвідував саміт Європейської співдружності, слів не добирав. Ракетний удар по кафе і магазину назвав звірячим. І вкотре звернувся до світової спільноти.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю, що на сьогодні, окрім протиповітряної оборони, захиститись, особливо в час зими, неможливо. Захистити людей, які абсолютно трагічно загинули через цей теракт нелюдський.

Не забарилися з реакцією й світові лідери. МЗС Австрії викликало на килим російського посла. В офіційних повідомленнях у мережі Твіттер наголосили: цивільне населення не може бути військовою ціллю. І хто цього не знає, повинен понести покарання. Солідарні з ними й литовські колеги.

Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви:

Немає більше жодних відмовок чи напівтонів. росія посеред білого дня чинить геноцид і пишається цим. Озброювати жертв - це не про вибір, це про обов'язок.

Саме через це, вочевидь, і звернувся до німецького уряду колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Закликаючи розблокувати поставки Україні далекобійних ракет "Таурус". У самому Берліні запит поки залишили без відповіді. Та удар по Грозі, звісно, засудили.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Доки бомби падатимуть на супермаркети й кафе, ми робитимемо все можливе, щоб захистити Україну від путінського ракетного терору.

Рішучий осуд у соцмережах висловили й посольство Великої Британії в Україні, і Генсек Ради Європи. В Білому домі скоєний росією злочин назвали огидним і жахливим. Натомість ООН - традиційно у своєму репертуарі.

Елізабет Тросселл, прессекретар Верховного комісара ООН з прав людини:

На цьому етапі вкрай важливо встановити, що саме сталося. Є чіткі ознаки того, що в кафе влучила російська ракета. Та, як ми говорили раніше, ситуація потребує детальнішого розгляду.

Станом на початок жовтня в селищі Гроза проживало близько ста людей. Російський "Іскандер" убив понад половину місцевих жителів. З 6 по 8 вересня по всій Харківщині оголошено жалобу за загиблими.