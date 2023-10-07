61 вбитий палестинець і майже 930 поранених. Палестинський радикальний рух ХАМАС опублікував попередні цифри втрат внаслідко вторгненя в Ізраїль. Тим часом Ізраїль повідомляє про 40 загиблих та 740 поранених зі свого боку після атаки палестинців.

Про ситуацію в Ізраїлі в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович.

"По последним оценкам 545 одних только раненых, не менее 22 погибших - только лиц, которые официально подтверждены. На самом деле погибших много больше. Это захваченные в плен военнослужащие и захваченные тела погибших военнослужащих. Не известно сколько конкретно захвачено людей. И там только военнослужащих или мирных жителей они схватили, как в тех поселках где они зашли.

Сейчас "Исламский джихад" заявил, что именно его боевики удерживают людей. Уже были кадры ужасные в сетях. Распространяются эти кадры Ираном, потом перетекают в англоязычный интернет.

Изначально у нас было 21 место боев, когда идентифицировали боевиков. В настоящее время в семи насколько известно мест, в которых бои с боевиками еще продолжаются. В одном из мест они заблокированы в доме с заложниками.

В целом на территорию Израиля прошла не одна сотня боевиков вооруженных тяжелым оружием, в том числе противотанковыми ракетами. Прорвавшись на территорию поселков, они не видели там никакого сопротивления. Они могли, что собственно и делали, убивать людей на остановках, пытаться вломиться в дома. Проникновение также было с воздуха, но известно только об одном террористе, который на квадрокоптере, под крылом прилетел на территорию Израиля.

Вообще это целое подразделение у ХАМАСа, получена информация, что недавно они получали боевые планы от Ирана, а подготовку проходили в том числе в Малайзии.

Очень много пожаров, очень много сгоревших машин. Были прямые попадания в дома во время массового удара большим количеством ракет в течение первых четырех ракет. По израильским оценкам было выпущено 2400 ракет. Обстрелы продолжаются, хоть и не с такой интенсивностью.

Это "пробило", перегрузило системы "Железный купол" и начались прямые попадания. Было попадание в Тель-Авиве, было попадание в Ашкелоне, другим городах и поселкам. Ущерб уже огромный.

И все - и люди. и военные, говорят что мы не видели такого уже много-много десятилетий. Это другой уровень удара. Это не теракт, это полномасштабная война, которая была Израилю объявлена", - розповів Еміль Шлеймович.