У суботу, 7 жовтня, окупанти знову здійснили ракетний удар на територію Харківської області, це призвело до поранень двох місцевих мешканців, яким довелося звернутися до медиків. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

російські збройні сили продовжують здійснювати терористичні напади на мирне населення Харківської області. Сьогодні ворог влаштував ракетний обстріл села Пересічне, яке знаходиться в Харківському районі.

За словами Синєгубова, російська ракета потрапила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками, що призвело до пошкодження дахів і фасадів будинків, а також розбиття вікон. Крім того, внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Чоловік віком 66 років та жінка віком 64 роки потребували медичної допомоги через гостру реакцію на стрес.

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