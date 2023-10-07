У Новій Каховці стався підрив автомобіля секретаря місцевого осередку пропутінської партії "Єдина росія" Володимира Малова. Про це повідомив гауляйтер Херсонської області володимир сальдо.

Он (Малов - ред.) в тяжёлом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу, медики делают всё возможное для спасения его жизни.

Як уточнив секретар регіонального відділення "Єдиної росії" Ігор Кастюкевич, вибух стався близько 9:30 за київським часом. На місці події працюють оперативні служби та правоохоронні органи.

Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г.р. в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт.

Пізніше стало відомо, що функціонер пропутінської партії Малов, на якого здійснили замах українські партизани, помер у лікарні.

До переходу на бік окупантів Володимир Малов працював у Каховці директором ринку.

Наприкінці серпня у Новій Каховці підірвали передвиборчий штаб "Єдиної росії". Свою причетність до цього підтвердив партизанський рух Атеш. А у вересні в районі Нової Каховки спалахнув російський склад.