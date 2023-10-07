У Новій Каховці ліквідували функціонера пропутінської партії "Єдина росія" [ Редагувати ]
У Новій Каховці стався підрив автомобіля секретаря місцевого осередку пропутінської партії "Єдина росія" Володимира Малова. Про це повідомив гауляйтер Херсонської області володимир сальдо.
Он (Малов - ред.) в тяжёлом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу, медики делают всё возможное для спасения его жизни.
Як уточнив секретар регіонального відділення "Єдиної росії" Ігор Кастюкевич, вибух стався близько 9:30 за київським часом. На місці події працюють оперативні служби та правоохоронні органи.
Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г.р. в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт.
Пізніше стало відомо, що функціонер пропутінської партії Малов, на якого здійснили замах українські партизани, помер у лікарні.
До переходу на бік окупантів Володимир Малов працював у Каховці директором ринку.
Наприкінці серпня у Новій Каховці підірвали передвиборчий штаб "Єдиної росії". Свою причетність до цього підтвердив партизанський рух Атеш. А у вересні в районі Нової Каховки спалахнув російський склад.
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