Альтернативний підхід до державного фінансування освіти: Кондратюк розкрив деталі [ Редагувати ]
У суботу, 7 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії ЗНО Setstud Олександр Кондратюк розповів про розроблений альтернативний підхід до державного фінансування.
У концепцію заклали принцип державного замовлення на основні спеціальності, фахівців, які однозначно потрібні. Щодо інших спеціальностей заплановане грантове забезпечення.
Це система, коли держава фінансує лише ключові спеціальності - медицина, освіта, а багато інших спеціальностей (маркетологи, менеджери, економісти, інші) фінансуються за рахунок грантів, наприклад від ЮНІСЕФ або якісь компанії приватні, наприклад, український бізнес ("Розетка", "Нова пошта" та інші).
Він зазначив, що тут є певні ризики, плюси і мінуси.
Ми б рано чи пізно до цього дійшли б, бо так є у світі. Минулий раз, коли відбувалась така велика реформа системи фінансування ВНЗ, шанс вступити зменшився близько удвічі.
по темі
У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про те, як пройшла ця ніч в області
У вівторок, 3 жовтня, начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш розповів про те, як відбувається відновлення громад у Херсонській області за програмою "Пліч о пліч"
У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук розповів про оперативну ситуацію на фронті
У вівторок, 3 жовтня, військовослужбовець, 214 окремий спеціальний батальйон OPFOR Валерія Парфеній розповіла про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку та про те, чого не вистачає військовим на фронті
У вівторок, 26 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, з чим повʼязана ранкова тривога, яка шириться Україною