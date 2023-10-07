У суботу, 7 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії ЗНО Setstud Олександр Кондратюк розповів про розроблений альтернативний підхід до державного фінансування.

У концепцію заклали принцип державного замовлення на основні спеціальності, фахівців, які однозначно потрібні. Щодо інших спеціальностей заплановане грантове забезпечення.

Це система, коли держава фінансує лише ключові спеціальності - медицина, освіта, а багато інших спеціальностей (маркетологи, менеджери, економісти, інші) фінансуються за рахунок грантів, наприклад від ЮНІСЕФ або якісь компанії приватні, наприклад, український бізнес ("Розетка", "Нова пошта" та інші).

Він зазначив, що тут є певні ризики, плюси і мінуси.