40 людей загинули, 800 поранені внаслідок широкомасштабного наступу ХАМАСу на Ізраїль. Окрім масованих ракетних ударів, терористи вдерлися в південні прикордонні райони країни. В арабських медіа з'являються повідомлення про ізраїльтян, яких взяли в полон - цивільних і військових. Ізраїльська влада інформацію про полонених не коментує.

ЦАХАЛ продовжує завдавати удари по цілях ХАМАСу в Секторі Гази. Як розгорталися події від самого ранку - в матеріалі наших журналістів.

Від шостої ранку в Ізраїлі не вщухають сирени. По центру та півдню країни вдарили з Сектору Гази. Відповідальність за масований ракетний удар взяло на себе терористичне угруповання ХАМАС.

Там заявили, що впродовж 20 хвилин випустили по Ізраїлю 5 тисяч ракет. В ЦАХАЛі пізніше заперечили: ракет було вдвічі менше. В перші години нападу щонайменше одна людина загинула, десятки дістали поранення. Є влучання по житлових та адміністративних будинках в різних населених пунктах. В тому числі в Тель-Авіві. В Ашкелоні згоріли десятки автівок.

Після ракетного удару терористи увірвалися в прикордонні міста Ізраїлю. Вони пересуваються малими групами на пікапах і мотоциклах.

На цей момент ХАМАС встановив контроль над сімома містами. Серед них - Ашкелон, розташований менш ніж за десять кілометрів від Сектора Гази. Про це повідомляють ізраїльські журналісти, посилаючись на військових. Цивільні ізраїльтяни масово тікають з регіонів, які потрапили під удар, вглиб країни. Армія приймає бій, але не завжди має успіх. Телеканал "Аль-Джазіра" повідомляє, що Збройні сили втратили контроль над однією зі своїх військових баз, розташованих на кордоні із Сектором Газа.

У відповідь ЦАХАЛ розпочав воєнну операцію у Секторі Газа під назвою "Залізні мечі". Збройні сили терміново мобілізують резервістів. Позачергову нараду скликав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Громадяни Ізраїлю, ми перебуваємо у стані війни - не в операції чи раундах, а у стані війни. Сьогодні вранці ХАМАС здійснив раптовий смертоносний напад на державу Ізраїль та її громадян. Ми перебуваємо в цьому з раннього ранку. Я зібрав керівників силових структур і наказав: перш за все очистити населені пункти, в які проникли терористи. Наразі це виконується. Водночас я віддав наказ про широку мобілізацію резервів і про те, щоб ми відповіли вогнем такого масштабу, про який ворог ще не знав. Ворог заплатить безпрецедентну ціну. Тим часом я закликаю громадян Ізраїлю суворо дотримуватися директив ЦАХАЛу та командування тилу. Ми на війні й ми переможемо.

Свою заяву зробив міністр оборони Йоав Ґалант.

Йоав Ґалант, міністр оборони Ізраїлю:

Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку, розпочавши війну проти Держави Ізраїль. Війська ЦАХАЛу ведуть бої з ворогом всюди. Я закликаю всіх громадян Ізраїлю дотримуватися інструкцій безпеки. Держава Ізраїль виграє цю війну.

Армія оборони Ізраїлю наразі знищує об'єкти ХАМАСу у Секторі Гази. Вже знищено 4 оперативні штаби та 17 військових об'єктів. Ізраїльтяни очікують від ЦАХАЛу та уряду рішучих кроків.

Давид Леві, мешканець міста Ашкелон:

Жахливе відчуття, сподіваюся цього разу наша армія зробить щось більше, ніж традиційно. Це неприйнятно, щоб терористи заскочили нас так зненацька. Де наша розвідка, служба безпеки? Як вони дозволили цьому статися? Щоб терористи в'їхали на територію Ізраїлю просто на своїх машинах.

В ізраїльському уряді заявили: почали масштабне розслідування, аби з'ясувати, чому їх розвідка "проспала" широкомасштабний наступ ХАМАСу.