У суботу, 7 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, чи постраждали українці внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль.

Ми отримували звернення, як з ізраїльського боку, так і з палестинського боку. Нагадаю, що на території Палестини проживають більше 1000 наших громадян, які там перебувають. Нам приходилось їх підтримувати під час останнього нападу, 2 роки тому. Тому звернення ідуть постійно, намагаємось допомагати громадянам у режимі реального часу.

Також кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, оскільки їхні рейси з Ізраїлю скасували, і вони бояться повертатися до південних районів. Наразі їм сплатили проживання у готелях Тель-Авіва.

Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні знаходитися в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися.

Він також висловив сподівання на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.