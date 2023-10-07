Чи є можливість евакуювати українців із Ізраїлю: відповідь посла [ Редагувати ]
У суботу, 7 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, чи постраждали українці внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль.
Ми отримували звернення, як з ізраїльського боку, так і з палестинського боку. Нагадаю, що на території Палестини проживають більше 1000 наших громадян, які там перебувають. Нам приходилось їх підтримувати під час останнього нападу, 2 роки тому. Тому звернення ідуть постійно, намагаємось допомагати громадянам у режимі реального часу.
Також кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, оскільки їхні рейси з Ізраїлю скасували, і вони бояться повертатися до південних районів. Наразі їм сплатили проживання у готелях Тель-Авіва.
Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні знаходитися в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися.
Він також висловив сподівання на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.
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