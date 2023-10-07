Напад ХАМАС на Ізраїль: кількість загиблих зросла до 100 [ Редагувати ]
Внаслідок нападу бойовиків угрупування ХАМАС на Ізраїль, загинуло вже 100 людей, а сотні отримали поранення. За інформацією Times of Israel, кількість жертв продовжує зростати, і є відомо щонайменше про 900 постраждалих.
Однією з жертв нападу є Офір Лібштейн, голова регіональної ради Шаар Ханегева, який загинув під час перестрілки з терористами.
Ситуація залишається напруженою, і медичні чиновники надають допомогу пораненим у лікарнях.
Нагадаємо, що уранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектору Гази. На цей час відомо вже про 22 загиблих, ще близько 545 - госпіталізовані. Внаслідок масованих обстрілів ракетами в Тель-Авіві заявили про "готовність до війни". Усі подробиці нападу на Ізраїль - в матеріалі "Подробиць".
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