У саперів насправді чимало хитрощів, завдяки яким вони псують загарбницькі плани окупантів і допомагають нашим захисникам просуватися вперед.

Вони одними з перших прочісують деокуповані території у пошуках вибухівки. Знаходять і знешкоджують ворожі боєприпаси, а ще прокладають безпечний маршрут для наших військових у мінних загородженнях. Наш наступний репортаж, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про роботу інженерних підрозділів поблизу передової.

Металодетектор або щуп - зброя саперів, які прочісують територію у пошуках вибухових пристроїв. В умовах активних бойових дій роботи - вистачає, розповідає Любомир. Він командир інженерного підрозділу.

Любомир, командир інженерного підрозділу:

Зараз інженерні підрозділи займаються проробленням проходів, інженерними фортифікаціями. Задач дуже багато для саперів і інженерів.

Не лише розміновувати, а й встановлювати мінні загородження, щоб окупант на українській землі не почувався у безпеці.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Зараз військові інженери встановлюють міну МОН-90. Це навчальне завдання. Сама міна протипіхотна. Має у своїй конструкції вже заготовлені уламкові елементи. На відміну від сталої думки, що усі протипіхотні міни заборонені, такі міни є керованими. Вони не заборонені жодною конвенцією. Встановлювати їх дозволяється, але саме в керованому варіанті. Тобто вибух відбувається за сигналом, який надходить на підривач дротами або через радіопристрій.

МОН-90 - пристрій спрямованої дії, розривається на 2000 уламків діаметром понад пів сантиметра і вражає противника в радіусі ста метрів.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Щойно відбувся підрив міни МОН-90. Своїми уламками вона була спрямована від нас в протилежний бік, але за мірами безпеки все одно потрібно перебувати на полігоні в броніку і в касці.

В арсеналі наших саперів є також засоби дистанційного розмінування. Наприклад, установка УР-83П.

Любомир, командир інженерного підрозділу:

Вона начинена пластидом. Умовно кажучи, як шланг. На 1 м припадає 4 кг вибухівки. Двигун, який запускає цю установку витягує її на відстань, ложе на землю, і тоді відбувається детонація заряду. Він підриває і пророблює прохід у мінних полях.

Виходить прохід - шириною близько 6 метрів, цього достатньо, аби проїхала техніка.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Ми відійшли на мінімальну безпечну відстань, з якої нам дозволено знімати. Продовжений заряд розмінування стартуватиме з реактивним двигуном метрів за 300 від нас. Вибух відбудеться ще далі. Він повинен в бойовій обстановці зробити прохід в мінному загородженні.

У саперів насправді чимало хитрощів, завдяки яким вони псують загарбницькі плани окупантів і допомагають нашим захисникам просуватися вперед.