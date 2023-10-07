Інженерні підрозділи першими прочісують території у пошуках вибухівки на фронті [ Редагувати ]
Вони одними з перших прочісують деокуповані території у пошуках вибухівки. Знаходять і знешкоджують ворожі боєприпаси, а ще прокладають безпечний маршрут для наших військових у мінних загородженнях. Наш наступний репортаж, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про роботу інженерних підрозділів поблизу передової.
Металодетектор або щуп - зброя саперів, які прочісують територію у пошуках вибухових пристроїв. В умовах активних бойових дій роботи - вистачає, розповідає Любомир. Він командир інженерного підрозділу.
Любомир, командир інженерного підрозділу:
Зараз інженерні підрозділи займаються проробленням проходів, інженерними фортифікаціями. Задач дуже багато для саперів і інженерів.
Не лише розміновувати, а й встановлювати мінні загородження, щоб окупант на українській землі не почувався у безпеці.
Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:
Зараз військові інженери встановлюють міну МОН-90. Це навчальне завдання. Сама міна протипіхотна. Має у своїй конструкції вже заготовлені уламкові елементи. На відміну від сталої думки, що усі протипіхотні міни заборонені, такі міни є керованими. Вони не заборонені жодною конвенцією. Встановлювати їх дозволяється, але саме в керованому варіанті. Тобто вибух відбувається за сигналом, який надходить на підривач дротами або через радіопристрій.
МОН-90 - пристрій спрямованої дії, розривається на 2000 уламків діаметром понад пів сантиметра і вражає противника в радіусі ста метрів.
Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:
Щойно відбувся підрив міни МОН-90. Своїми уламками вона була спрямована від нас в протилежний бік, але за мірами безпеки все одно потрібно перебувати на полігоні в броніку і в касці.
В арсеналі наших саперів є також засоби дистанційного розмінування. Наприклад, установка УР-83П.
Любомир, командир інженерного підрозділу:
Вона начинена пластидом. Умовно кажучи, як шланг. На 1 м припадає 4 кг вибухівки. Двигун, який запускає цю установку витягує її на відстань, ложе на землю, і тоді відбувається детонація заряду. Він підриває і пророблює прохід у мінних полях.
Виходить прохід - шириною близько 6 метрів, цього достатньо, аби проїхала техніка.
Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:
Ми відійшли на мінімальну безпечну відстань, з якої нам дозволено знімати. Продовжений заряд розмінування стартуватиме з реактивним двигуном метрів за 300 від нас. Вибух відбудеться ще далі. Він повинен в бойовій обстановці зробити прохід в мінному загородженні.
У саперів насправді чимало хитрощів, завдяки яким вони псують загарбницькі плани окупантів і допомагають нашим захисникам просуватися вперед.
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