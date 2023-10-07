Юрист Дмитро Влащенко додає: мало хто з цих людей знає, що може отримати статус інвалідів війни.

Дедалі більше українців калічать російські бомби та ракети. Частини наших громадян стають непрацездатними та потребують фінансової підтримки.

Проте не всі можуть отримати статус самого інваліда війни. За законом, інвалідом війни може бути визнана лише та особа, яка зазнала поранення на території, де велися бойові дії. Тож, як оформити саме цей статус? Тему досліджували наші кореспонденти.

Це трапилося другого березня 2022. Людмила Потабрик та Ніна Жук працювали в аптеці. До кінця робочого дня залишалося пів години, коли в середмістя Харкова поцілила ракета.

Ніна Жук, жителька Харкова:

Після вибуху я прийшла до тями на секунду, не розуміла, як це, що це, все обличчя, немов у воді. Думаю, звідки це? А виявилося, що це не вода, а кров була.

Людмила Потабрик, жителька Харкова:

Друга група інвалідності, втрата працездатності - 70% у мене, бо це голова.

19-річній студентці Діані вибуховий "подарунок" рашисти доправили просто у квартиру на 9-му поверсі. Кома, реанімація, операції, реабілітація.

Діана Зубченко, жителька Харкова:

Пів року! З 6 березня як мене привезли, потім реабілітація, потім операція планова, пластина, потім ще око повністю видаляли. У мене був осколок в лівому оці.

Наталі Мірошник - 21. Мінно-вибухову травму вона дістала на окупованій території.

Наталія Мірошник, жителька Харкова:

Нормально. Тільки телефон спочатку вкрали, а потім поклали під ноші й сказали, він сам впав.

Домедичну допомогу Наталці надали ворожі солдати. Мама дівчини каже: кидалася під танки та "Урали", щоб зупинити хоч когось та доправити доньку у лікарню. Адже рідне село, Руські Тишки, тоді було під окупацією, і виїзди на Харків росіяни повністю перекрили.

Оксана Мірошник, жителька Харкова:

Привезли нас у Липецьку лікарню, там їхні зустріли, почали надавати першу допомогу, щоправда, щось зашивати, крапельницю капати. Говорять, ми повеземо вас у Бєлгород. В нас не було вибору, мені треба було дитину рятувати.

Кожна фізіологічна травма - це помножена на десять - психологічна, каже психолог та арттерапевт Наталя Ушакова. У рамках проєкту соціального захисту вона допомагає цивільним, які пройшли через це, прийняти нову зовнішність, а головне - подолати жах від зіткнення із "руським миром".

Наталя Ушакова, психолог:

На рівні держави повинна бути структура, повинна бути первинна реабілітація, повинна бути вторинна, фізична + психологічна, яка продумана до самих маленьких дрібничок, бо кожна людина - це всесвіт. І налаштувати його досить непросто.

А ще майже кожен із тих, хто відчув на собі підступність росіян, потребує тривалого і дорогого лікування. До того ж поранення часто супроводжується втратою працездатності, говорить Ольга Рідна, голова благодійного фонду, що надає допомогу таким людям.

Ольга Рідна, голова благодійного фонду:

Чомусь у нас досі люди, які отримали поранення, не виділені в окрему вразливу категорію. Поки вони не оформили інвалідність, на жаль, не мають підтримки, не мають пенсії, ніяких виплат, і тому вимушені своїм коштом лікуватися, реабілітуватися.

Юрист Дмитро Влащенко додає: мало хто з цих людей знає, що може отримати статус інвалідів війни. І це не лише розширення пільг, а й можливість у майбутньому претендувати на компенсації від держави-терористки.

Дмитро Влащенко, юрист благодійного фонду:

Є такі люди, яким відмовляють. Чому? Тому що, наприклад, особа отримала поранення внаслідок пострілу, вибуху, мінно-підривної діяльності. Їй може дадуть довідку, але якщо особу привалило, наприклад, плитою від будинку, в який прилетіла ракета, то він не отримав поранення, він отримав травму.

До того ж, за законом, інвалідом війни може бути визнана лише та особа, яка зазнала поранення на території, де велися бойові дії. Але ж російські ракети та дрони летять не тільки у Харків чи Херсон, а й у Дніпро та Львів, і в інші українські міста і села. Саме тому юристи та волонтери готують пропозиції змінити законодавство.

Ольга Рідна, голова благодійного фонду:

На рівні держави ми хочемо ініціювати, щоб була матеріальна підтримка, грошові виплати, як для ВПО, так і для інших категорій, щоб ця категорія поранених, яких десятки тисяч по всій Україні, отримувала виплати матеріальні, щоб хоч якось покривали їхні найнеобхідніші потреби.

Ніна Жук, жителька Харкова:

Домагаємося, щоб нам було за що лікуватися, тому що ліки аптека за спасибі не дасть, їх треба купити.

Аптека, в якій зазнали травм Людмила та Ніна, вже відбудована та знову працює. Натомість людський організм відновити так швидко не вдається. Ніна і досі не наважилася хоча б на хвилинку зайти на колишнє місце роботи.