У суботу, 7 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" журналіст Сергій Ауслендер розповів про ситуацію в Ізраїлі та останні події, які там відбуваються.

На данный момент события еще в развитии, в некоторых городах продолжается активная зачистка, ищут террористов. Некоторые там забарекодировались, с ними переговоры по поводу того, что будет.

"Что касается жертв, то по последним данным, что нам давала наша Национальная медицинская служба - сотни убитых и тысячи раненых. Много погибших среди военных. У нас тут вообще кошар, ничего не понятно пока", - добавил он.

Нагадаєм, уранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектору Гази. На цей час відомо вже про 22 загиблих, ще близько 545 - госпіталізовані. Внаслідок масованих обстрілів ракетами в Тель-Авіві заявили про "готовність до війни".