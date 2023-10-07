Збільшувати треба не лише кількість безпілотників, а й тих, хто ними керує - впевнені у цій школі операторів дронів.

В Україні різко зростає виробництво дронів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в сто разів. Нині над розробкою безпілотників працює понад 200 компаній. Крім того, змінили й підхід до випуску "пташок". За словами очільника уряду, підходи до розвитку українського ВПК радикально змінило. На базі "Укроборонпрому" створили нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.

Щодня в соцмережах з'являються нові відео з успішною роботою українських операторів ударних безпілотників. Левову частку з атак виконують вони завдяки використанню FPV-дронів. Їхня кількість на полі бою лише збільшується. Чи важко працювати з такою технікою? Анатолій Журавльов усе пояснить.

Ще кілька років тому такі FPV-дрони вважалися іграшками для любителів безпілотників та віртуальної реальності. Нині ж - це зброя в руках військовослужбовців.

Позивний "Вовк", інструктор школи дронів:

Це є дешевий безпілотник, який може підняти достатню вагу за умови, що там хороші мотори, і полетіти на певну дистанцію, і скинути це на ворога. Або влетіти прямо в ворога.

Кількість FPV-дронів на передовій збільшується. При чому з обох сторін, констатують наші захисники.

Позивний "Вовк", інструктор школи дронів:

Ми ніколи не стоїмо на місці, ми придумуємо щось нове, ми придумаємо нові технології - як можна далі долітати, як можна нести більшу вагу. Більше намагаємося натякнути курсантам в нашій школі, що ефективно використовувати саме не дрон, який летить в один кінець, а який є багаторазовим, який несе певну вагу, скидає і повертається назад.

Збільшувати треба не лише кількість безпілотників, а й тих, хто ними керує - впевнені у цій школі операторів дронів.

Позивний "Ада", курсантка школи операторів дронів:

Там, де можна полетіти коптером, не потрібно посилати людей. І внаслідок цього ми можемо зберегти життя наших військових. І я взагалі вважаю, що нам потрібно розширювати цю сферу, воювати технологіями, а не людьми.

Військовослужбовиця з позивним "Ада" - учасниця нової програми для жінок-операторок дронів. Вона стане однією з сотні курсанток, яких планується підготувати та забезпечити необхідним обладнанням в рамках проєкту.

Позивний "Шкода", курсантка школи операторів дронів:

І це насправді дуже-дуже круто, тому що на своєму власному досвіді я знаю, що жінці важко пробитися в армії. Він дає шанс жінкам реалізувати себе і показати, що ми теж можемо.

Любов Шипович, директорка благодійного фонду:

Якщо минулого року першим пріоритетом серед запитів були дрони, то зараз - я досить часто їжджу на фронт, спілкуюся з командирами - перше, що вони питають: "А у тебе пілотів знайомих немає?". Тобто зараз запит на людей в пріорітет.

Загалом, щоб підготувати фахівця, - потрібно не менш як місяць, кажуть благодійники. Але й потім операторам дронів треба постійно відточувати навички. Їхня робота має бути максимально ефективна та швидка.

Позивний "Скай", курсантка школи операторів дронів:

Деяким людям реально складно. Може, це якось стереотипно прозвучить, але чим старша людина, тим важче навчитись. Тому що спочатку ми вчимося на симуляторі. Мені було доволі легко навчитися, людям постарше - зазвичай важче.

Любов Шипович, директорка благодійного фонду:

Навіть дуже старанні люди - не всім вдається. Навіть суто через фізіологічні особливості - не у всіх вестибулярний апарат витримує роботу в окулярах. І дивитися очима камери дрона на таких великих швидкостях при високій маневреності - найкраще це вдається людям, у яких був попередній якийсь геймерський досвід, які звикли у віртуальному середовищі знаходитися, молодим людям.

Втім у сфері безпілотників потрібні не лише оператори - наголошують благодійники. Незабаром мають намір запровадити інший проєкт - курси зі створення дронів.