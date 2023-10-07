В Україні зростає виробництво дронів: чи важко працювати з технікою [ Редагувати ]
В Україні різко зростає виробництво дронів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в сто разів. Нині над розробкою безпілотників працює понад 200 компаній. Крім того, змінили й підхід до випуску "пташок". За словами очільника уряду, підходи до розвитку українського ВПК радикально змінило. На базі "Укроборонпрому" створили нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.
Щодня в соцмережах з'являються нові відео з успішною роботою українських операторів ударних безпілотників. Левову частку з атак виконують вони завдяки використанню FPV-дронів. Їхня кількість на полі бою лише збільшується. Чи важко працювати з такою технікою? Анатолій Журавльов усе пояснить.
Ще кілька років тому такі FPV-дрони вважалися іграшками для любителів безпілотників та віртуальної реальності. Нині ж - це зброя в руках військовослужбовців.
Позивний "Вовк", інструктор школи дронів:
Це є дешевий безпілотник, який може підняти достатню вагу за умови, що там хороші мотори, і полетіти на певну дистанцію, і скинути це на ворога. Або влетіти прямо в ворога.
Кількість FPV-дронів на передовій збільшується. При чому з обох сторін, констатують наші захисники.
Позивний "Вовк", інструктор школи дронів:
Ми ніколи не стоїмо на місці, ми придумуємо щось нове, ми придумаємо нові технології - як можна далі долітати, як можна нести більшу вагу. Більше намагаємося натякнути курсантам в нашій школі, що ефективно використовувати саме не дрон, який летить в один кінець, а який є багаторазовим, який несе певну вагу, скидає і повертається назад.
Збільшувати треба не лише кількість безпілотників, а й тих, хто ними керує - впевнені у цій школі операторів дронів.
Позивний "Ада", курсантка школи операторів дронів:
Там, де можна полетіти коптером, не потрібно посилати людей. І внаслідок цього ми можемо зберегти життя наших військових. І я взагалі вважаю, що нам потрібно розширювати цю сферу, воювати технологіями, а не людьми.
Військовослужбовиця з позивним "Ада" - учасниця нової програми для жінок-операторок дронів. Вона стане однією з сотні курсанток, яких планується підготувати та забезпечити необхідним обладнанням в рамках проєкту.
Позивний "Шкода", курсантка школи операторів дронів:
І це насправді дуже-дуже круто, тому що на своєму власному досвіді я знаю, що жінці важко пробитися в армії. Він дає шанс жінкам реалізувати себе і показати, що ми теж можемо.
Любов Шипович, директорка благодійного фонду:
Якщо минулого року першим пріоритетом серед запитів були дрони, то зараз - я досить часто їжджу на фронт, спілкуюся з командирами - перше, що вони питають: "А у тебе пілотів знайомих немає?". Тобто зараз запит на людей в пріорітет.
Загалом, щоб підготувати фахівця, - потрібно не менш як місяць, кажуть благодійники. Але й потім операторам дронів треба постійно відточувати навички. Їхня робота має бути максимально ефективна та швидка.
Позивний "Скай", курсантка школи операторів дронів:
Деяким людям реально складно. Може, це якось стереотипно прозвучить, але чим старша людина, тим важче навчитись. Тому що спочатку ми вчимося на симуляторі. Мені було доволі легко навчитися, людям постарше - зазвичай важче.
Любов Шипович, директорка благодійного фонду:
Навіть дуже старанні люди - не всім вдається. Навіть суто через фізіологічні особливості - не у всіх вестибулярний апарат витримує роботу в окулярах. І дивитися очима камери дрона на таких великих швидкостях при високій маневреності - найкраще це вдається людям, у яких був попередній якийсь геймерський досвід, які звикли у віртуальному середовищі знаходитися, молодим людям.
Втім у сфері безпілотників потрібні не лише оператори - наголошують благодійники. Незабаром мають намір запровадити інший проєкт - курси зі створення дронів.
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