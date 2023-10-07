У кримському Джанкої повідомляють про "приліт" [ Редагувати ]
У суботу, 7 жовтня, в окупованому місті Джанкой на півострові Крим відбувся вибух, після якого над містом підійнялася хмара диму.
Місцеві пабліки та Telegram-канали повідомили про вибухи, які чули мешканці Криму в різних районах окупованого півострова, зокрема в Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах. Також в небі помітили сліди від дії протиповітряної оборони.
Пізніше наслідки можливого вибуху були сфотографовані в Джанкої і опубліковані в місцевому Telegram-каналі "Крымский ветер". Наразі немає інформації про можливі причини або шкоди, завданої вибухом.
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