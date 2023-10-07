Україна долучилась до програми "Цифрова Європа": хто та на яких умовах може приєднатися [ Редагувати ]
Мільйонні інвестиції на реалізацію проєктів у сфері цифрових технологій. Українських розробників запрошують долучитися до програми ЄС "Цифрова Європа". Пропонують проводити цифровізацію різних галузей економіки та суспільного життя. Хто та на яких умовах може приєднатися до програми? І над якими задачами вже працюють наші фахівці? Ніна Коломієць розкаже.
Долучити штучний інтелект до розробки нових технологій і продуктів, взяти участь у створенні суперкомп'ютера, наблизитися до Єдиного цифрового ринку ЄС. Єврокомісія дає 6 мільярдів євро на фінансування розробок, до яких запрошують доєднатися, зокрема, й українських фахівців.
Ольга Кревська - директорка Директорату європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації:
В нас є можливість долучитися і стати частиною тих консорціумів, які будуть отримувати фінансування з цих 6 мільярдів євро. Основна вимога - це співфінансування, тобто 50% на реалізацію проєкту сплачує Єврокомісія, решту 50% мають покрити учасники проєкту. Звичайно, це можуть бути донорські кошти.
Частиною програми "Цифрова Європа" Україна стала рік тому - і вже має успішний досвід співпраці з іноземними колегами. Наші фахівці, зокрема, працюють над створенням європейського цифрового гаманця - своєрідного аналога української "Дії", яким у майбутньому користуватимуться громадяни країн ЄС.
Андрій Ремізов - директор ДУ "Офіс з розвитку підприємництва та експорту":
Є різні напрями. Наприклад, створення геному європейця, тобто це база даних, яка міститиме геном людей. 500 тисяч людей мають це пройти, і зараз є конкурс, у якому можуть брати участь лікарні, ІТ-компанії, які створять це сховище онлайн, реалізують цю програму. Тобто є доволі цікаві трендові напрями, яких в Україні ще не було.
В Україні вже розпочав роботу Національний контактний пункт Програми ЄС "Цифрова Європа" на базі Офісу з розвитку підприємництва та експорту, де можна отримати консультацію щодо участі у програмі. Додаткова інформація є на порталі "Дія. Бізнес".
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