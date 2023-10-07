Українські дрони дошкуляють ворогові не тільки у небі, а й на воді. Через постійні атаки надводних дронів росія задумується про переведення свого флоту з окупованого Криму. Планує створити нову військово-морську базу у підконтрольній Абхазії. Грузія назвала цей план кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності.

Про що свідчить створення додаткової бази у Чорному морі - думки військових аналітиків збирала наша Світлана Чернецька.

Держава-агресорка збирається створити нову військово-морську базу у Чорному морі. І цього разу - щонайдалі від України, аж в Абхазії - це регіон, який за підтримку Росії відколовся від Грузії й незалежність якого не визнається західними країнами.

За часів СРСР в абхазькому Очамчирі була військово-морська база. І зараз вона може дуже стати в пригоді москви. Бо утримувати Чорноморський флот у Криму стає все ризикованіше. З серпня минулого року на окупованому півострові ледь не щодня чутно звучить вибухів. Україні неодноразово вдавалося завдавати точних ударів з серйозними наслідками для флоту.

Пітер Звак, бригадний генерал армії США у відставці:

Подивіться, що відбувається в Чорному морі! Поки росіяни б'ються в груди, які вони круті, ще їм на початку війни дісталось. Їхню "Москву" - головний бойовий корабель - потопили, зовсім недавно знищили ще більше кораблів, зокрема і великий десантний корабель, і підводний човен, їхнє командування ужали страйком. Вже багато чого пішло не так для росіян в Криму. Виглядає, що українці втілюють у життя свою стратегію з максимальної ізоляції Криму, водночас із продовженням наступу в Запорізькій області.

Не чекаючи побудови нової бази в Абхазії, Росія вже вивела більшу частину свого флоту з Криму. Щонайменше три ударні підводні човни, два фрегати й ще з 12 кораблів вже переміщені в Новоросійську, це порт у Краснодарському краї. Але й там кораблі окупантів теж в небезпеці. До Новоросійська вже добиралися українські морські дрони. Саме там відбулася атака на важкий десантний корабель "Оленьогірський гірник". Втрата Севастопольської бухти буде дуже відчутна для рф, запевняють аналітики. Вона була найзручнішою в Чорному морі в плані обслуговування та ремонту, навігації та погодних умов. А розкидання сил флоту на кількох базах точно ускладнить його операцію.

Геміш де Бреттон Гордон, полковник британської армії у відставці:

Як на мене, виглядає, що Чорноморський флот зараз неефективний. Якщо ми порівнюємо з британським королівським флотом, то якби його штаб у Портсмуті потрапив під удар і було стільки жертв, як ми припускаємо в Севастополі, то весь флот по-суті припинив би існувати в будь-якій життєздатній формі. Я вважаю, що Крим - абсолютно ключове питання в цій війні. І операції українців у тилу - дуже вражаючі.

Скотт Лукас, професор міжнародної політики в Університетському коледжі Дубліна:

Ми, зазвичай, не думаємо про Крим як про лінію фронту, бо тут не сходяться дві армії в бою, тут немає українських сил на землі, і наврядчи вони зайдуть в Крим. Але тут дуже важлива частина війни з метою - погіршити російські можливості, насамперед для того, щоб провести наступ, а також і для зменшення можливостей росії захистити себе та утримати окуповані території. Україна б'є в Криму не лише в штаб в Севастополі, не лише морські та авіабази, але й нафтобази, склади з боєприпасами, логістичні центри. І неймовірно, що за всі ці місяці атак росія досі не спромоглася встановити адекватну протиповітряну оборону, щоб убезпечити свої воєнні ресурси.

Вивід флоту із Криму - ще одне підтвердження ефективності тактики українців, кажуть аналітики. Станом на зараз - Київ володіє стратегічною ініціативою не лише на суші, але й на морі. Приміром, міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі порівнює кримські успіхи зі звільненням Харківської області минулого року.