Кожен сьомий лісівник України нині виборює перемогу на передовій.

З лісового господарства у виробництво сухпайків. За рік лісівники Хмельниччини виготовили понад 170 тисяч напівфабрикатів "гарячих страв" і насушили по тонні суниці та білих грибів. Усе, щоб нагодувати українських захисників. Як працює лісова кухня - бачили мої колеги.

Працівники філії "Ярмолинецького лісового господарства" з початком великої війни взялися до виробництва сухпайків для військових. З одного пакетика за 20 хвилин бійці готують 5 літрів смачної гарячої страви.

Микола Магаляс, лісничий Зіньківського лісництва:

Ми виготовляємо борщові набори, супові набори. Сушимо побічне користування: гриби, ягоди, суниці, ожини, малини, смородини.

Торік відправили на передову понад 5 тисяч сухпайків. Але потреба була у рази більше, отож побудували нове приміщення і придбали у лізинг потужне обладнання.

Галина Задорожня, працівниця лісгоспу:

Для борщу засипаємо помідори, цибулю, перчик. Тільки без картоплі. І так само ми робимо для супу.

Тепер за добу можуть пересушити до пів тонни сировини, яку вирощують власноруч, і за допомогою колег із "Подільського офісу" держпідприємства "Ліси України".

Іван Кирилюк, директор філії "Ярмолинецьке лісове господарство":

Сьогодні розширюємо площу виробництва інгредієнтів. Ресурсу для того, щоб ці пайки виробляти. Не тільки Ярмолинецька філія, а ще плюс 15 філій, які входять в систему "Подільського офісу".

Лісівники вже завершують виготовлення 25 тисячі сухпайків для військових і очікують на замовлення від прикордонників - на 175 тисяч.

Галина Задорожня, працівниця лісгоспу:

Все робимо з любов'ю, бо ми хочемо, щоб вони приїхали до нас з перемогою, і ми будемо їх чекати.

Кожен сьомий лісівник України нині виборює перемогу на передовій.