На Хмельниччині лісівники виробляють сухпайки для ЗСУ [ Редагувати ]
З лісового господарства у виробництво сухпайків. За рік лісівники Хмельниччини виготовили понад 170 тисяч напівфабрикатів "гарячих страв" і насушили по тонні суниці та білих грибів. Усе, щоб нагодувати українських захисників. Як працює лісова кухня - бачили мої колеги.
Працівники філії "Ярмолинецького лісового господарства" з початком великої війни взялися до виробництва сухпайків для військових. З одного пакетика за 20 хвилин бійці готують 5 літрів смачної гарячої страви.
Микола Магаляс, лісничий Зіньківського лісництва:
Ми виготовляємо борщові набори, супові набори. Сушимо побічне користування: гриби, ягоди, суниці, ожини, малини, смородини.
Торік відправили на передову понад 5 тисяч сухпайків. Але потреба була у рази більше, отож побудували нове приміщення і придбали у лізинг потужне обладнання.
Галина Задорожня, працівниця лісгоспу:
Для борщу засипаємо помідори, цибулю, перчик. Тільки без картоплі. І так само ми робимо для супу.
Тепер за добу можуть пересушити до пів тонни сировини, яку вирощують власноруч, і за допомогою колег із "Подільського офісу" держпідприємства "Ліси України".
Іван Кирилюк, директор філії "Ярмолинецьке лісове господарство":
Сьогодні розширюємо площу виробництва інгредієнтів. Ресурсу для того, щоб ці пайки виробляти. Не тільки Ярмолинецька філія, а ще плюс 15 філій, які входять в систему "Подільського офісу".
Лісівники вже завершують виготовлення 25 тисячі сухпайків для військових і очікують на замовлення від прикордонників - на 175 тисяч.
Галина Задорожня, працівниця лісгоспу:
Все робимо з любов'ю, бо ми хочемо, щоб вони приїхали до нас з перемогою, і ми будемо їх чекати.
Кожен сьомий лісівник України нині виборює перемогу на передовій.
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