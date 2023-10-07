Ракетний удар по Пересічному на Харківщині: наслідки [ Редагувати ]
Черговий удар по Харківщині. О 10 ранку окупанти завдали ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району. Ракета поцілила просто перед житловою двоповерхівкою. Усі подробиці "прильоту" - в репортажі Світлани Шекери.
Два потужні вибухи в Пересічному пролунали о 10 ранку.
Почув зрив, у вікно подивився. Здоровий грибок.
Надія Овдієнко, жителька села Пересічне:
І над школою 2 полоси було, і гуло. Дійшли до церкви, а воно вже гепає. Кажуть, у вас вдома. Я бігла і кричала: дім, наш дім розбитий. Господі Боже, хай воно все до них летить, і наші сльози, щоб вони плакали, а не ми.
Біля будинку - величезна вирва від прильоту - глибиною до 4-х метрів. У людей - шок.
Ганна Дмитрук, жителька села Пересічне:
У кухні біля вікна ми якраз сиділи, з дітьми балакали. І хвиля. Чоловік порізаний дуже. Мене посікло. Посипались всі вікна. Посипалось усе. Де взялося, не поняли взагалі нічого. Ми шоковані. Хто тут воєнний, я не знаю, куди сюди б'ють, від чого, я не знаю. Кому ми що зробили, не знаю! Хай йому вернеться сторицею всі ракети, хай ідуть йому.
Двоповерховий будинок лишився без даху і вікон.
Ніна Кулагіна, жителька села Пересічне:
Боже. Що наробили. Мені за що Боже, а оце людям за що! Ой, мама моя.
Всередині квартири вибуховою хвилею побило усі меблі, впала техніка.
Григорій Дяченко, житель села Пересічне:
Приїхав з роботи, бачу, що під балконом немає ні криши, ні вікон, ніде нічого, зайшов у квартиру, а тут страх і жах. Що робити? Зима на вулиці скоро. Ні криши, ні вікон, ні дверей, немає нічого. Жили-жили, все життя наживали, а тепер - бомжі.
Люди переживають - вже холодно, і як їм тепер виживати у квартирах без даху й вікон.
Василь Дяченко, житель села Пересічне:
Біда. У зиму тяжкувато буде. Будемо тут пристосовуватися. А куди іти? Нікуди нам іти.
Правоохоронці зібрали рештки смертельного залізяччя і з'ясували тип ракети.
Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:
росіяни здійснили запуск ракети С-300 з території бєлгородської області. Травми отримали 3 осіб - це жінка та 2 чоловіки від 60 до 70 років. У них легкі тілесні ушкодження і шок від цього вибуху.
На місці прильоту вже працюють комунальники, щоб бодай якось допомогти людям.
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