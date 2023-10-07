Черговий удар по Харківщині. О 10 ранку окупанти завдали ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району. Ракета поцілила просто перед житловою двоповерхівкою. Усі подробиці "прильоту" - в репортажі Світлани Шекери.

Два потужні вибухи в Пересічному пролунали о 10 ранку.

Почув зрив, у вікно подивився. Здоровий грибок.

Надія Овдієнко, жителька села Пересічне:

І над школою 2 полоси було, і гуло. Дійшли до церкви, а воно вже гепає. Кажуть, у вас вдома. Я бігла і кричала: дім, наш дім розбитий. Господі Боже, хай воно все до них летить, і наші сльози, щоб вони плакали, а не ми.

Біля будинку - величезна вирва від прильоту - глибиною до 4-х метрів. У людей - шок.

Ганна Дмитрук, жителька села Пересічне:

У кухні біля вікна ми якраз сиділи, з дітьми балакали. І хвиля. Чоловік порізаний дуже. Мене посікло. Посипались всі вікна. Посипалось усе. Де взялося, не поняли взагалі нічого. Ми шоковані. Хто тут воєнний, я не знаю, куди сюди б'ють, від чого, я не знаю. Кому ми що зробили, не знаю! Хай йому вернеться сторицею всі ракети, хай ідуть йому.

Двоповерховий будинок лишився без даху і вікон.

Ніна Кулагіна, жителька села Пересічне:

Боже. Що наробили. Мені за що Боже, а оце людям за що! Ой, мама моя.

Всередині квартири вибуховою хвилею побило усі меблі, впала техніка.

Григорій Дяченко, житель села Пересічне:

Приїхав з роботи, бачу, що під балконом немає ні криши, ні вікон, ніде нічого, зайшов у квартиру, а тут страх і жах. Що робити? Зима на вулиці скоро. Ні криши, ні вікон, ні дверей, немає нічого. Жили-жили, все життя наживали, а тепер - бомжі.

Люди переживають - вже холодно, і як їм тепер виживати у квартирах без даху й вікон.

Василь Дяченко, житель села Пересічне:

Біда. У зиму тяжкувато буде. Будемо тут пристосовуватися. А куди іти? Нікуди нам іти.

Правоохоронці зібрали рештки смертельного залізяччя і з'ясували тип ракети.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

росіяни здійснили запуск ракети С-300 з території бєлгородської області. Травми отримали 3 осіб - це жінка та 2 чоловіки від 60 до 70 років. У них легкі тілесні ушкодження і шок від цього вибуху.

На місці прильоту вже працюють комунальники, щоб бодай якось допомогти людям.