Сили оборони Півдня за добу ліквідували 40 окупантів [ Редагувати ]
Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Українські військові повідомили, що за останню добу ліквідували 40 російських окупантів.
За даними військових, наразі не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника.
Проте продовжується переміщення сил та засобів між їх позиціями, а також триває контрбатарейна боротьба. Ситуація в зоні конфлікту залишається динамічною і вимагає постійного моніторингу та реагування з боку українських сил.
За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:
- 40 окупантів,
- 2 гармати,
- 9 одиниць авто-бронетехніки,
- 3 човни.
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