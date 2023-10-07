Для захисників підйоми на вершини - це частина реабілітації.

Підкорення гірської вершини як терапія. На Львівщині поранені захисники піднялися на гору Парашка - її висота понад тисячу двісті метрів. Бійцям довелося здолати шлях в один бік - 9 кілометрів на милицях та в спеціальному кріслі. Разом із ними піднялася і наша знімальна група. Христина Гашенко розповість, із якими труднощами стикнулися захисники і як їх подолали.

Біля підніжжя гори Парашки особливий склад туристичної групи. Це бійці з різних бригад ЗСУ. Усі вони проходять реабілітацію на Львівщині. Настанови цього разу не командирські, але не менш важливі.

Михайло Яворівський - керівник гірської оперативно-рятувальної служби:

Всі пам'ятаємо, що це групове сходження, і бажання подивитися, чи є гриби, прошу цього не робити.

Перед захисниками - 9 кілометрів шляху до вершини. Для одного із них - Володимира, який при штурмі Кліщіївки втратив ногу - організатори походу приготували спеціальне крісло "джульєтка". Бо ж піднятися на милицях і без протеза для захисника буде не просто.

У спецкріслі Володимир довго засиджуватися не захотів. І на гору почав підійматися на милицях.

Разом із Володимиром на вершину підіймається Олексій. Чоловік руку втратив під Бахмутом, та зазнав численних травм внутрішніх органів. Уламки потрапили зокрема в легені. Разом із побратимами боронив "дорогу життя". Місяць тому Олексію медики із тіла витягнули частину металевих осколків та провели реампутацію плеча.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Болить постійно, ти просто вчишся із ними жити.

Володимира побратими переконують сісти у крісло. Транспортувати захисника на "джульєтці", яка важить 40 кілограмів, допомагають почергово захисники та волонтери.

Везти захисника допомагають побратими навіть без кінцівок руки.

Ближче до вершини дорога стає вужчою та складнішою.

Мар'ян Матвєєв, волонтер:

Складність тільки в тому, що є круті підйоми, і зараз досить сухо. Якби то не звучало, найгірший підйом - це мокрий, а зараз сухо, і дуже багато талунів, на яких можна теж послизнутися. Вони можуть злетіти й не когось поранити.

Олексій під час підйому підвернув ногу. Та про свою травму говорить із жартами.

Комар вкусив, треба замотати, бо кров'ю стече, а якщо серйозно - просто потягнув. Важко, але нічого, мені подобається.

Перед захисниками остання пряма. Вершину видно як на долоні. Через високий схил крісло з Володимиром тягнуть 7 побратимів.

Христина Гашенко, кореспондентка:

До вершини гори залишилося всього кілька сот метрів, і скажу вам чесно, це, мабуть, найважча відстань, що залишилося подолати. Хлопці, аби дійти до фінішу, роблять все частіше зупинки.

На висоту в 1200 метрів волонтери та захисники піднялися за 3 години. Дев'ять кілометрів шляху - позаду.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Супер. Клас. Найважче - це хлопцям, їм дуже дякую.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Я думав буде важче, нормально. Мені сподобалося. Спокій, сила, і відчуваєш енергію природи взагалі. Класно. Всім раджу. Робіть такі для себе кроки вперед. Челенджі. Модне слово.

Для захисників підйоми на вершини - це частина реабілітації. Цього сезону - це крайній похід в гори. В обласній адміністрації обіцяють наступного року організувати ще й сплави та іпотерапію.