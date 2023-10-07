російський терор в Україні. Про два прильоти на Миколаївщині повідомляє голова обласної ОВА Віталій Кім. Деталей поки немає. А на Запоріжжі окупанти вбили двох людей, ще двох - поранили. Вогонь по мирних жителях рашисти відкрили посеред ранку. Нині місцеві жителі оговтуються від пережитого та ліквідовують наслідки прильотів. Подробиці - в репортажі Інни Гогой.

Ранкову тишу у Запорізькому районі обірвали звуки обстрілів. Гатити по селу окупанти почали близько восьмої години. У цей час люди саме займалися хатніми справами. А хтось тільки-но встиг прокинутися. Ворожі снаряди забрали життя двох місцевих жителів.

Світлана Зачепило, сільський голова:

Загиблих 2 людей: 77 року жінка і 52 року чоловік. Це місцеві люди, це мешканці нашої громади, які народилися тут і мешкали.

Ще двоє місцевих жителів отримали поранення. У селі побито з десяток приватних будинків. 3 них три вщент зруйновані. Суцільні руїни залишились і від хати пані Валентини. Під час обстрілу жінка разом з чоловіком були вдома і дивом залишились живі.

Валентина, жителька села:

Неймовірний такий свист, і я якимось чудом, я не знаю, я зашивала, там сиділа, вискочила на вулицю, і тут отаке як шарахнуло. А чоловік сидів у цьому сараї, де зараз нічого немає, і він тоже прийшов сюди, якраз хотів набрати водички.

Як відновлюватиме свою хату - жінка навіть не уявляє. Каже, зараз доведеться переїжджати до батьків. У схожій ситуації опинилися й Аліна з шестирічною донькою. Каже, коли почався обстріл - вони спали. Аж раптом почули вибухи, кімната наповнилась пилом. Двері заблокувало.

Аліна, жителька села:

Ти не знаєш, як ти можеш вийти з хати, ти заблокований скрізь виходить. Ти сидиш ось так, пригнувшись, у тебе кричить дитина, ти не розумієш, що робити. Це страшно.

Зараз люди потроху оговтуються від пережитого. Та збираються якомога швидше латати побиті будинки.

Тетяна, жителька села:

Естественно прямо сейчас, потому что завтра дождь передают, что делать.

Сергій, житель села:

Немає слів, немає. Немає в алфавітів таких слів, як їх назвати усіх тих росіян.

Допомогти із будматеріалами селянам обіцяє сільрада. Кажуть, вже створили комісію, яка визначатиме ступінь пошкодження будинків. За попередніми даними, російські військові обстріляли село з реактивних систем касетними снарядами.