На Черкащині зібралася ціла конференція науковців, екологів та арбористів з України та світу. Усе, щоб продовжити життя тисячолітньому дереву. Дуб Максима Залізняка - один із символів національного природного парку "Холодний Яр". Він є одним з найстаріших дерев України й потребує постійного догляду. Як спеціалісти досліджували його стан - бачили наша знімальна група.

Фахівці з догляду за деревами готуються обстежувати дуб Максима Залізняка. Із собою мають чимало спорядження, аби, не пошкодивши дерево, піднятися на його верхівку. Валентин працює арбористом майже десять років. Обстежував чимало дерев у різних заповідниках. Головний принцип, за яким діють - не нашкодь.

Валентин Скубак, арборист:

Ці дерева потребують мінімального втручання, треба знаходити баланс між тим щоб убезпечити дерево і щоб було безпечне для відвідувачів, не розламалось, бо дерево під своєю вагою може просто розколотись.

Фахівці обережно підіймаються на дерево, там роблять десятки знімків. Старий дуб дерево має кілька гілок, які все ще вкриті зеленим листям, та попередній висновок невтішний.

Так звучить суха деревина, та легендарний дуб все ще живий

Поки арбористи працюють на висоті, науковці оглядають дуб Залізняка знизу. Обіймище стовбура - девять метрів, у дуб шість разів влучала блискавка, а ще почали атакувати шкідники.

Останні два десятиліття дуб потроху всихає, і з кожним роком його здоров'я погіршується. Гілки давно вже тримають спеціальні троси, тепер навколо стовбура зявився і бандаж. Усе, щоб подовжити життя тисячолітньому дереву.

Микола Шумик, заступник директора Національного ботанічного саду:

Секрет довголіття - воно як і людина, це в геномі багато чого закладено, в генотипі цього дерева, виявився він сильнішим, десь сприятливі умови може, і ми не так шкодили йому, от він і зберігся.

Дуб Максима Залізняка - це не лише легенда Холодного Яру, оповита десятками оповідок, це й унікальне довголіття дерева.

Анатолій Кушнір, представник Національного університету біоресурсів і природокористування України:

Життєвий цикл завершиться як у всього живого, до цього філософськи треба відноситись, але требп іншим допомогти.

Цьогоріч у Холодний яр зїхалися науковці, екологи та арбористи з усієї України та з-за кордону. Пьотр - із Вроцлава, там працює в інституті дерев.

Пьотр Тишко-Хмельовец, арбористичний експерт:

Я віддавна хотів відвідати Холодний Яр, подивитись дерева, дуб Залізняка. Ці дерева пам'ятають історію, пам'ятають різні клімати, вони живі архіви природи, і їх треба зберігати.

Дуб Максима Залізняка вважають патріархом українських лісів та одним із природних чудес України. Навіть після його повного всихання дерево планують зберегти як легенду Холодного Яру, проте українці сподіваються, що дерево ще довго житиме