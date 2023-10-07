Російські окупанти в черговий раз обстріляли території Херсонської області. В результаті цієї атаки отримала поранення місцева жителька. Таку заяву зробили в Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти вчинили ще одну атаку на території Херсонської області, результатом якої стала поранення місцевої жительки. Цей інцидент підтверджується офіційними заявами з офісу Генерального прокурора.

Наслідки таких нападів свідчать про тривалу загрозу та напружену обстановку в регіоні. Українські владні структури та сили оборони продовжують боротьбу з окупантами та забезпечують безпеку місцевого населення в умовах конфлікту.

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