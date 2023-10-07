Армія оборони Ізраїлю взяла під контроль всі міста на кордоні з Сектором Газа, які раніше захопили бойовики ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

В боях з терористами загинули ізраїльські солдати, і продовжуються бойові дії в декількох осередках на півдні. Наслідки цих подій потребують додаткового розслідування.

Військові дії тривають, і війська армії оборони Ізраїлю працюють над повним відновленням контролю над містами на кордоні з Сектором Газа. Усі подробиці та звіти щодо кількості заручників та втрат знаходяться під додатковим розглядом і розслідуванням.

Ситуація залишається динамічною, і важливо слідкувати за оновленнями в засобах масової інформації та офіційними заявами з владних джерел для отримання актуальної інформації.

Нагадаємо, що уранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектору Гази. На цей час відомо вже про 22 загиблих, ще близько 545 - госпіталізовані. Внаслідок масованих обстрілів ракетами в Тель-Авіві заявили про "готовність до війни". Усі подробиці нападу на Ізраїль - в матеріалі "Подробиць".