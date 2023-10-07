Ізраїль припиняє подачу електроенергії до сектору Газа [ Редагувати ]
Ізраїльська сторона на тлі нападу терористів ХАМАС припиняє подачу електроенергії до сектору Газа. При тому, що на нього припадає більше половини постачання.
Про це повідомляє в Twitter міністр енергетики Ісраель Кац.
"Я підписав наказ, який наказує електроенергетичній компанії припинити подачу електроенергії в сектор Газа. Того, що було, не буде", - зазначив він.
Зазначимо, сектор Газа отримує електроенергію з трьох джерел: 63% з Ізраїлю, 14% з Єгипту та 23% - своє виробництво. Незважаючи на те, що останнім часом електроенергія з Ізраїлю подавалася без перебоїв, відключення світла там звичне явище. Справа в тому, що регіон відчуває дефіцит у розмірі 140 МВт, і пропозиція не покриває попит.
Нагадаємо, станом на вечір 7 жовтня ізраїльські війська повернулися до південних прикордонних міст, які захоплювали терористи ХАМАС.
Внаслідок ранкових та денних атак загинули десятки та постраждали сотні ізраїльтян. Армія оборони завдала ударів у відповідь по об'єктах у Секторі Газа.
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