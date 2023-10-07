В Україні в одній із територіальних громад планують підвищити тариф на воду майже вдвічі.

Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Первомайської міськради Харківської області.

В документі йдеться про те, що місцева влада планує підвищити вартість кубометра води для побутових споживачів до 40,16 гривень із ПДВ (зараз 22,94 грн), кубометра стічних вод – до 58,54 грн (зараз 40,56 грн).

Останній раз тарифи на воду в Первомайській громаді підвищували у 2021 році. Мешканці громади влаштовували акції протесту, однак міськрада все одно переглянула розцінки для побутових споживачів. Через воєнний стан проведення акцій протесту заборонено, тому мешканцям пропонують долучатися до перфомансу - приносити воду у будь-якій тарі на сходинки міськради.

Питання щодо підвищення тарифів на воду також прокоментував мер Первомайського Микола Бакшеєв, який пояснює необхідність перегляду розцінок здорожчанням електроенергії.

"Тоді електрика була по 1,6 гривень. Зараз купуємо електрику за динамічною ціною. Збитки громади тільки за перше півріччя сягнули 6 млн гривень, ми дотуємо комунальне підприємство", - цитує мера регіональне видання Mayday.

Остаточне рішення щодо перегляду тарифів ухвалюватиме комітет міськради наприкінці жовтня. Нові тарифи мають набути чинності вже з 1 листопада.

Раніше повідомляли, що мінімальний розмір допомоги безробітним збільшили у 1,5 рази.