150 ракет на Тель-Авів: ХАМАС атакує центральну частину Ізраїлю (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Терористичне угруповання ХАМАС увечері 7 жовтня знову атакує центральну частину Ізраїлю. Звучать сирени, чути вибухи, є інформація про збиті ракети.
Про це повідомляє newsru.co.il.
Повідомляється, що о 19:59 спрацювали сирени у Холоні, Бат-Ямі, Тель-Авіві, Рішон ле-Ціоні, Реховоті, а також у районі Пальмахім. Чутно вибухи, працює система протиракетної оборони "Залізний купол".
Також сирени прозвучали в районі Герцлії та Кфар Шмаріягу, а також у Раанані та багатьох інших населених пунктах центральної частини Ізраїлю.
Також повідомляється, що ХАМАС випустив 150 ракет у бік Тель-Авіва. Як заявили терористи, у відповідь на знищення "Палестинської вежі" у секторі Газі. За кілька годин до цього з'явилося відео ударів по висотних будинках.
На даний момент відомо про знищені ракети над Холоном та Рішон ле-Ціоном.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль припиняє подачу електроенергії до сектору Газа. Зазначимо, що його енергосистема більш ніж на половину залежить саме від Ізраїлю.
Станом на вечір 7 жовтня Армія оборони повернулася до раніше захоплених терористами міст на півдні країни. Слідкувати за подіями в Ізраїлі можна за посиланням.
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Почалося все рано-вранці. Приблизно о 6:30 за київським часом терористи атакували Ізраїль 5-ма тисячами ракет. Для нападу обрали суботу - особливий для юдеїв день.
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