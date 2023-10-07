В результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України. Наразі ця інформація перевіряється.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні від ранку – на постійному звʼязку з нашими дипломатами, з розвідкою. Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України. Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось", - сказав президент.

Зеленський додав, що сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю.

"Кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи… Терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам! Хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль припиняє подачу електроенергії до сектору Газа. Зазначимо, що його енергосистема більш ніж на половину залежить саме від Ізраїлю.

Станом на вечір 7 жовтня Армія оборони повернулася до раніше захоплених терористами міст на півдні країни. Слідкувати за подіями в Ізраїлі можна за посиланням.