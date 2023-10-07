Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пригрозив бойовикам ХАМАС та Сектору Газа через сьогоднішню масштабну атаку ізраїльської території.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. (ХАМАС - ред.) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед", - заявив міністр оборони.

Водночас, за даними телеканалу Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції в Секторі Газа.

Нагадаємо, за попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі ця інформація ще перевіряється.