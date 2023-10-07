Міністр оборони Ізраїлю пригрозив "змінити реалії" в Газі на 50 років вперед [ Редагувати ]
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пригрозив бойовикам ХАМАС та Сектору Газа через сьогоднішню масштабну атаку ізраїльської території.
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. (ХАМАС - ред.) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед", - заявив міністр оборони.
Водночас, за даними телеканалу Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції в Секторі Газа.
Нагадаємо, за попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі ця інформація ще перевіряється.
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