Ізраїль пустить в дію всю потужність своєї армії, щоб знищити терористичне угрупування ХАМАС. Наразі ізраїльські війська відбили більшість захоплених сьогодні бойовиками територій Ізраїлю.

Про це сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає видання Times of Israel.

У своєму зверненні до народу, яке транслювалося у Facebook, Нетаньяху заявив, що Ізраїль переможе ХАМАС, але війна з бойовиками займе час.

"Усі місця, де вони планували вчинене зло, де вони ховаються зараз, будуть знищені дощенту. Ця війна буде довгою, важкою, але можу вам обіцяти, що, з Божою допомогою, ми переможемо", - наголосив ізраїльський прем'єр.

Він також пригрозив розправою терористам за знущання з жінок, дітей та літніх людей під час нападу на Ізраїль.

"Ізраїль зведе рахунки з усіма, хто завдасть їм шкоди. Те, що сталося сьогодні, ніколи не було в Ізраїлі. Ми сильно помстимося за цей чорний день", - додав він.

Звернення Нетаньяху пролунало незадовго після виступу президента США Джо Байдена, який висловив повну підтримку Ізраїлю та пообіцяв всю необхідну допомогу.

Крім того, Байден висловив стурбованість через загрозу того, що ситуацією в Ізраїлі можуть скористатися інші терористи. До слова, бойовики "Талібану" вже нібито попросили Іран дозволити їм воювати з Ізраїлем.

Також у своєму виступі прем'єр-міністр закликав мешканців Ізраїлю якомога швидше залишити сектор Газа.

"Ізраїль досягне кожного місця, де ховається ХАМАС. Я закликаю мешканців Гази негайно покинути ці місця", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль припиняє подачу електроенергії до сектору Газа. Зазначимо, що його енергосистема більш ніж на половину залежить саме від Ізраїлю.

За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі ця інформація ще перевіряється.