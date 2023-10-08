Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у секторі Газа [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Ізраїльська винищувальна авіація завдала серії ударів по мечетях у секторі Газа. Повідомляється, що бойовики ХАМАС використовували релігійні об'єкти у військових цілях.
Про це повідомляє Telegram Збройних Сил Ізраїлю.
"Винищувачі ЦАХАЛ завдали авіаударів по двох об'єктах військової інфраструктури, розташованим у мечетях, які використовувалися терористичною організацією ХАМАС у секторі Газа для атак проти Ізраїлю", - йдеться в повідомленні Збройних сил.
Також війська завдали ударів по польових штабах, а також оперативному командному центру ХАМАС та по оперативному командному посту радикального угрупування "Ісламський джихад".
Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.
Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа. На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".
по темі
Ізраїль пустить в дію всю потужність своєї армії, щоб знищити терористичне угрупування ХАМАС
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пригрозив бойовикам ХАМАС та Сектору Газа через сьогоднішню масштабну атаку ізраїльської території
Ізраїльські літаки розбомбили будинок ватажка ХАМАСу, що був розташований на півдні Сектора Газа
Бразилія засуджує напад ХАМАС на Ізраїль. Через це країна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН
Армія оборони Ізраїлю взяла під контроль всі міста на кордоні з Сектором Газа, які раніше захопили бойовики ХАМАС