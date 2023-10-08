Ізраїльська винищувальна авіація завдала серії ударів по мечетях у секторі Газа. Повідомляється, що бойовики ХАМАС використовували релігійні об'єкти у військових цілях.

Про це повідомляє Telegram Збройних Сил Ізраїлю.

"Винищувачі ЦАХАЛ завдали авіаударів по двох об'єктах військової інфраструктури, розташованим у мечетях, які використовувалися терористичною організацією ХАМАС у секторі Газа для атак проти Ізраїлю", - йдеться в повідомленні Збройних сил.

Також війська завдали ударів по польових штабах, а також оперативному командному центру ХАМАС та по оперативному командному посту радикального угрупування "Ісламський джихад".

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа. На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".