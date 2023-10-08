У рф хочуть використати ситуацію в Ізраїлі проти України - ISW [ Редагувати ]
Кремль спробує використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України.
Про це повідомляє звіт ISW.
Так, у росії звинуватили Захід у зневазі до конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України і заявили, що міжнародне співтовариство нібито незабаром перестане звертати увагу на Україну.
Заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б "займатися" роботою над "палестинсько-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи росії та надавати Україні військову допомогу. У МЗС рф також звинуватили Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" росії, США, Євросоюзу та ООН, що призвело до ескалації насильства в Ізраїлі.
російські пропагандисти також заявляли, що росія нібито виграє від ескалації в Ізраїлі, оскільки світ на якийсь час відвернеться від України і знову займеться "гасінням вічного вогню" на Близькому Сході.
Ключові висновки ISW:
- Українські сили 7 жовтня продовжили наступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просувалися в обох напрямках.
- У ніч з 6 на 7 жовтня російські війська завдали серії ракетних ударів по тилах України та портовій інфраструктурі.
- Російський уряд затвердив закон, який тимчасово обмежує кількість прикордонних контрольно-пропускних пунктів, які українські громадяни можуть використати для в'їзду до росії з третіх країн.
- Білоруські чиновники використовують міжнародне партнерство у спробі узаконити роль Білорусі у незаконній депортації українських дітей.
- російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк та на заході Донецької області.
- Повідомляється, що внаслідок дій українських партизанів на окупованій частині Херсонської області загинув представник "Єдиної росії".
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