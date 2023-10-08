Мінус 580 окупантів: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 7 жовтня, українські військові ліквідували ще 580 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 282 280 одиниць особового складу.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 282 280 (+580) осіб ліквідовано;
- танків - 4821 (+21) од.;
- бойових броньованих машин - 9123 (+21) од.;
- артилерійських систем - 6705 (+17) од.;
- РСЗВ - 808 (+2) од.;
- засоби ППО - 542 (+1) од.;
- літаків - 315 (0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5190 (+5) од.;
- крилаті ракети - 1530 (+0) од.;
- кораблі/катери - 20 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9111 (+38) од.;
- спеціальна техніка - 959 (+3) од.
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