Осінь і зима стануть рекордними за кількістю "шахедів" проти України - Ігнат [ Редагувати ]
Ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які росія застосує проти України.
Про це повідомляє речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - сказав він.
Ігнат нагадав, що лише за минулий місяць росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.
"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", - наголосив речник.
Нагадаємо, аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".
по темі
Військові Збройних сил України ліквідували російський танк Т-72
Армія оборони Ізраїлю взяла під контроль всі міста на кордоні з Сектором Газа, які раніше захопили бойовики ХАМАС
У суботу, 7 жовтня, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров виступив з пропозицією "тимчасово" скасувати вибори президента росії
У суботу, 7 жовтня, окупанти знову здійснили ракетний удар на територію Харківської області, це призвело до поранень двох місцевих мешканців, яким довелося звернутися до медиків
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття прийняв важливе рішення щодо збільшення мінімального розміру допомоги по безробіттю в Україні