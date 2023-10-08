Ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які росія застосує проти України.

Про це повідомляє речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - сказав він.

Ігнат нагадав, що лише за минулий місяць росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", - наголосив речник.

Нагадаємо, аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".