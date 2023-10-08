У віці 75 років померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко. Про це повідомила її дочка Тоня Матвієнко 8 жовтня.

Через два дні, 10 жовтня, Ніні мало виповнитися 76 років.

Донька співачки не уточнила жодних подробиць про те, як і коли саме це сталося.

У репертуарі співачки було багато народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади, українські пісні XVII—XVIII сторіччя.

У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва Ніна Матвієнко отримала звання заслуженої, в 1985-му - народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.