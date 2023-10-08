Померла народна артистка України Ніна Матвієнко [ Редагувати ]
У віці 75 років померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко. Про це повідомила її дочка Тоня Матвієнко 8 жовтня.
Через два дні, 10 жовтня, Ніні мало виповнитися 76 років.
Донька співачки не уточнила жодних подробиць про те, як і коли саме це сталося.
У репертуарі співачки було багато народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади, українські пісні XVII—XVIII сторіччя.
У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва Ніна Матвієнко отримала звання заслуженої, в 1985-му - народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.
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