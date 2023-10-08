Фото: у боях з окупантами загинув майстер спорту

У боях з російськими окупантами на Запорізькому загинув майстер спорту з боксу із Хмельницького Олександр Чорний.

Про це повідомляє Федерація боксу Хмельницької області.

Зазначається, що Олександр був чемпіоном України з боксу серед молоді 2003 року, членом збірної країни, переможцем та призером всеукраїнських та міжнародних турнірів.

Чемпіон за свою кар'єру провів 117 поєдинків, із яких 86 виграв.

"Надійний друг, можна завжди розраховувати у важких ситуаціях, відповідальний, завжди підстраховувальний, жорсткий", - так свого часу відгукувався про Олександра його товариш та тренер Григорій Барбак.

Нагадаємо, загальні бойові втрати армії росії у війні проти України сягають близько 281 700 солдатів станом на ранок 7 жовтня 2023 року. За добу було знищено 610 окупантів.