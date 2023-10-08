У мережі шириться відео з Тернопільського ТЦК, де працівники військомату грубо заштовхують чоловіків у мікроавтобус. Співробітників поліції при цьому не було.

На одному з відео вуличної мобілізації військові гамселять чоловіка, який перший розпустив руки.

Також у мережі з'явилося інше відео з Тернопільського ТЦК, де військові жорстоко б'ють мобілізованих. Чоловіки лежать на ліжках, а їх б'ють два працівники військкомату, ще троє людей на це дивляться.

Подробиць цього інциденту наразі немає, однак керівництво Тернопільського ТЦК вже заявило, що призначило службову перевірку для з'ясування усіх обставин.

Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео? Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів.

У ТЦК наголошують, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та "переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій".