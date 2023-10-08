"Міс Португалія" стала трансгендерна жінка (відео) [ Редагувати ]
Найкрасивішою дівчиною Португалії та переможницею конкурсу краси "Міс Португалія" вперше стала трансгендерна жінка.
Тепер 28-річна стюардеса Марина Мачете представлятиме Португалію на конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться у Сальвадорі в грудні.
У конкурсі візьме участь ще одна трансгендерна жінка - 22-річна Ріккі Валері Колле, яка завоювала титул "Міс Нідерланди".
Нагадаємо, у серпні титул "Міс Україна Всесвіт"-2023 завоювала співачка з Києва Ангеліна Усанова.
по темі
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Португалію. Київ та Лісабон погоджують дату візиту
Мобілізація жінок в Україні є питанням, яке вивчають та обговорюють у зв'язку зі зростаючим напруженням на внутрішньому та зовнішньому фронтах країни
Протягом тижня вони спілкувалися з психологами, мотиваційними лекторами та відпочивали. Більше про реалізацію соціального проекту - у наступному сюжеті.
Перевірки бізнесу, надбавки до пенсій, перерахунок субсидій і військовий облік для жінок. Це зміни, які чекають на українців у жовтні. До чого готуватися?
Українки з фармацевтичною та медичною освітою зможуть виїжджати за кордон після реєстрації на військовий облік із 1 жовтня
Титул "Міс Україна 2023" здобула 18-річна студентка Софія Шамія з Київської області. Софія навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії. Вільно володіє англійською мову. Сім років займалася танцями