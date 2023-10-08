В Олександрії (Єгипет) поліцейський відкрив вогонь по автобусу з ізраїльськими туристами. Про це повідомляє телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на джерело в єгипетській службі безпеки.

У результаті стрілянини було вбито одного єгиптянина, ще одна людина отримала поранення. The Times of Israel стверджує, що загинув щонайменше один ізраїльтянин.

Місцеві ЗМІ підтверджують, що стрілянину відкрив поліцейський. За даними "Аль-Джазіри", загинули двоє громадян Ізраїлю та один єгиптянин. RT Arabic повідомляє про двох загиблих ізраїльських туристів.

Офіційної інформації про подію поки що немає. Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що перевіряє інформацію ЗМІ.

شرطي مصري مكلف بحراسة عامود السواري بكرموز أطلق النار على 4 أشخاص بوفد إسرائيلي أثناء زيارتهم مدينة الإسكندرية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/5AxLfaKbvO — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) October 8, 2023

Напередодні 7 жовтня бойовики палестинського руху ХАМАС атакували Ізраїль. У відповідь ізраїльська армія розпочала військову операцію у Секторі Газа. Ізраїльська влада оголосила, що країна перебуває у стані війни.

Палестинські угруповання закликали весь ісламський світ приєднатися до їхньої боротьби проти Ізраїлю. Дії угруповання ХАМАС підтримали Іран та Сирія.