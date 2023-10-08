UFC дозволив бійцям виходити в октагон з національними прапорами [ Редагувати ]
Керівництво Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) дозволило всім спортсменам, зокрема з росії, виходити в октагон з національними прапорами. Про це на пресконференції 7 жовтня розповів глава UFC Дейна Уайт, передає MMA Junkie.
Прапори повернулися. Я був у відпустці під час Дня незалежності Мексики, і відсутність прапора зводила мене з розуму. Тому я подумав: та до біса це. Ми повертаємо прапори.
За словами Дейни Уайта, спочатку він не думав, що заборона прапорів може стати проблемою, і не був категорично налаштований проти прапорів.
Усі надто м'які, всі надто чутливі до всього. Якщо якісь прапори зачіпають ваші почуття, це дуже погано.
У березні 2022 року UFC заборонив бійцям виходити в октагон з національними прапорами на тлі російського збройного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, на початку 2021 року UFC легалізував марихуану - куріння "травки" більше не допінг.
по темі
Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що зупинив відправку військової допомоги Україні на тлі переговорів партій, які виступають проти підтримки Києва, щодо формування нової коаліції після парламентських виборів
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 жовтня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Засідання Ставки було "тривалим", розглядалося кілька ключових питань.
США запровадили санкції проти 49 фірм із КНР та інших країн нібито за підтримку ОПК РФ За версією уряду США, ці компанії нібито постачали Росії "інтегральні схеми американського походження"
володимир путін взяв участь у пленарній сесії XХ щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", який проходить у Сочі. За його словами, росія не починала "так звану війну", а намагається її "закінчити". І не прагне українських земель
Президент України Володимир Зеленський знову зібрав щоденну селекторну нараду, на якій відбулася тривала бесіда з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим
Президент США Джо Байден з самого початку російського збройного вторгнення в Україну намагається уникнути втягування Вашингтона у прямий конфлікт із росією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен,