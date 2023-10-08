Керівництво Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) дозволило всім спортсменам, зокрема з росії, виходити в октагон з національними прапорами. Про це на пресконференції 7 жовтня розповів глава UFC Дейна Уайт, передає MMA Junkie.

Прапори повернулися. Я був у відпустці під час Дня незалежності Мексики, і відсутність прапора зводила мене з розуму. Тому я подумав: та до біса це. Ми повертаємо прапори.

За словами Дейни Уайта, спочатку він не думав, що заборона прапорів може стати проблемою, і не був категорично налаштований проти прапорів.

Усі надто м'які, всі надто чутливі до всього. Якщо якісь прапори зачіпають ваші почуття, це дуже погано.

У березні 2022 року UFC заборонив бійцям виходити в октагон з національними прапорами на тлі російського збройного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, на початку 2021 року UFC легалізував марихуану - куріння "травки" більше не допінг.